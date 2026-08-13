快訊

西南風+午後對流發展旺 從北到南11縣市大雨特報

美退將：俄國疑提供解放軍1關鍵技術 恐削弱美軍在台海作戰優勢

男至北市禮服酒店續攤 「一口未喝」躺包廂睡覺...打烊驚見已屍僵

聽新聞
0:00 / 0:00

一表掌先機 記憶體及PCB成MSCI季度調整大贏家

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
8月12日之前市值居前百大卻未納入MSCI成分股的前十檔(資料來源：Bloomberg、Cmoney、統一投顧)
8月12日之前市值居前百大卻未納入MSCI成分股的前十檔(資料來源：Bloomberg、Cmoney、統一投顧)

MSCI季度調整最新公布全球標準指數納入成分股的六檔個股，包括記憶體族群的華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299），以及PCB相關的景碩（3189）、南電（8046）、台燿（6274）。法人表示，兩大族群產業前景成長樂觀，股價具上行空間，但仍要留意個股籌碼面及估值變化。

統一投顧今（2026）年8月5日出具的報告中，研究部根據近一季台股表現、個股的自由流通率（Free Floating）與市值排名的變動，回顧2026年7月個股的表現，考量市值排名居前100名及自由流通比率，且尚未納入MSCI全球標準指數成分股的前七名有：南亞科、台塑化、南電、華邦電、群聯、景碩及台燿，其中，台塑化的自由流通比率12.4%較為偏低。

記憶體及PCB相關個股被納入MSCI全球標準指數成分股後，多數法人機構認為，依其產業前景趨勢的後續股價仍具上行空間，但從7月大幅震盪走勢，如遇到過度運用槓桿操作造成的擁擠交易還是會有拉回整理可能，投資人關注基本面之外，也要觀察籌碼面變化。

中信投顧指出，記憶體產業第2季報價續漲，造就7月營收仍繼續創高，南亞科7月營收月增高達49.3%，華邦電7月合併營收再創新高，記憶體業務營收月增35.3%

●南亞科第3季營運將持續改善，營利率可望表現更佳，第4季營運則取決於市場狀況，但目前並未看到會有重大變化的現象。目前DRAM產業供需吃緊狀況不變及公司獲利仍處於上升階段。

●華邦電7月記憶體業務營收242.07億元，月增35.3%，年增442.8%。NOR Flash供不應求持續，推升價格上升至2026年以後。SLC NAND 給緊縮，配合客戶強勁設計需求，價格漲勢延續至下半年。全球DRAM供給緊俏，大廠持續縮減DDR4位元出貨量，第3季合約價仍可進一步上漲。獲利可逐季成長，LTA覆蓋率提升，將可強化公司長期供應韌性及訂單能見度。

考 量

●群聯可持續受惠於AI基礎建設快速擴張，eSSD及各項高附加價值 AI 儲存解決方案，帶動中長期競爭力持續提升。

華南投顧表示，全球行動數據流量大幅提升，帶動網路服務營運商、電信商及各類物聯網和車聯網廠商進行擴產，並提升產品規格來滿足低延遲、高可靠性與高速運算處理需求，帶動 PCB 板層數與材料的提升

●景碩受惠AI CPU、GPU需求強勁，帶動營運動能明顯轉強，正加速擴充高層數ABF載板產能，整體產業擴產步調亦維持精準且理性。因應原物料成本飆升，景碩已啟動漲價機制，下半年單季載板報價漲幅預估擴大至5％-10％，全年營運成長動能持續。

●南電今年積極進軍雲端AI伺服器、AI PC、邊緣AI等應用IC載板，也強攻無人機和低軌衛星用多層板和高密度連接板。與客戶開發雲端AI伺服器處理器、高速交換器等大尺寸多層數IC載板；與客戶開發系統級封裝（SiP）載板，除應用在高階AI手機，也可擴展至頭戴裝置，搶攻虛擬實境、擴增實境（VR/AR）等邊緣AI產品。

●台燿受惠800G高速交換器進入放量階段，CSP（雲端服務商）對高頻高速材料需求延續增長，台燿AI主機板與交換器產品線的主要客戶拉貨動能依舊強勢，M8材料需求同步提升，加上泰國廠貢獻放大，帶動2026年營運持續成長。

MSCI PCB 記憶體

延伸閱讀

記憶體績優生開趴！力積電爆量漲停登人氣王 群聯、創見等接力走強

MSCI 季調出爐！台股在全球標準指數「6進6出」 記憶體3檔入列

南亞科511元創天價後翻黑！外資8月來大買逾10萬張 下一步看 MSCI

南亞科挑戰天價陷震盪！外資狂買3萬張 00981A逢高出清剩1張

相關新聞

戰爭發生買軍工股最賺？專家以烏克蘭開戰4年半揭密：電信撐住、軍工恐歸零

每次地緣一緊張，我收到最多的問題都一樣：如果真的有事，該買什麼？答案幾乎千篇一律，軍工股，然後是電信跟食品。 這套邏輯順到沒有人想去驗證它。但我們不必想像，因為烏克蘭已經替全世界做完這場實驗，做了整整四年半。 我把2022年開戰至今的股、房、債、匯翻過一遍。先講三個跟直覺差最遠的發現，再回來談台灣。

長照3.0上路鎖定剛性需求！高殖利率防禦股太醫、佳醫受惠政策紅利

面對近期修正幅度較劇烈的 AI 概念股，投資人在擔憂反彈力道的同時，不妨將視野轉向防禦性強、且具備長線剛性需求的領域。 隨著台灣邁入超高齡社會，政策面力推「長期照顧十年計畫3.0」，不僅擴大失智失能照顧、調高特別扣除額，更首度將「智慧科技輔具租賃」與「在宅急症照護」納入政策給付與補助範疇。 加上衛福部與經濟部跨部會推動「銀髮產業與健康照護創新」，讓「智慧長照」從政策願景升級為具備政策預算背書的落地商機。

MSCI 調整帶喜 台股收盤上漲503點量增至兆元、台積電上漲20元

台股13日收盤上漲503.41點，漲幅1.11%。終場以46,021.48點作收，成交量1兆498億元；台積電（2330）收盤價2,435元，上漲20元，漲幅0.83%。

MSCI納入記憶體三強！南亞科飆530元天價 8月漲逾3成後誰能再攻？

MSCI明晟13日清晨公布8月季度調整，台股全球標準指數「6進6出」，華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299）3檔記憶體指標股同步入選，為族群再添題材。南亞科盤中一度亮燈漲停、衝上530元歷史新高，成為盤面最強指標。

一表掌先機 記憶體及PCB成MSCI季度調整大贏家

MSCI季度調整最新公布全球標準指數納入成分股的六檔個股，包括記憶體族群的華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299），以及PCB相關的景碩（3189）、南電（8046）、台燿（6274）。法人表示，兩大族群產業前景成長樂觀，股價具上行空間，但仍要留意個股籌碼面及估值變化。

國巨要重登「富士山」？瑤池金母持股發威 被動元件群起助陣

被動元件龍頭國巨*（2327）5、6月急漲，最高一度觸及1,220元，但隨著7月台股跟著韓股去槓桿、市場擔憂美科技巨頭現金流轉負等利空衝擊，國巨最低崩至456.5元，股價由高點至低點跌幅達62%，線型被投資人戲稱像一座「富士山」。不過被動元件近日出現漲勢，13日多檔漲停亮燈，國巨*衝上662元，華新科（2492）、臺慶科（3357）、勤凱（4760）都漲停。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。