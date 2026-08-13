長照3.0上路鎖定剛性需求！高殖利率防禦股太醫、佳醫受惠政策紅利

面對近期修正幅度較劇烈的 AI 概念股，投資人在擔憂反彈力道的同時，不妨將視野轉向防禦性強、且具備長線剛性需求的領域。

隨著台灣邁入超高齡社會，政策面力推「長期照顧十年計畫3.0」，不僅擴大失智失能照顧、調高特別扣除額，更首度將「智慧科技輔具租賃」與「在宅急症照護」納入政策給付與補助範疇。

加上衛福部與經濟部跨部會推動「銀髮產業與健康照護創新」，讓「智慧長照」從政策願景升級為具備政策預算背書的落地商機。

在政策政策紅利與科技巨頭的推動下，電子大廠紛紛集體跨界：

例如廣達（2382）以 QOCA 醫療雲打造 AI 遠距醫療生態系，佳世達（2352）系統化橫跨醫療器材與通路、並透過併購明基醫院將醫療打造為集團營收支柱。

仁寶、鴻海、華碩等巨頭也相繼布局智慧照護賽道。然而，這類跨界科技股因集團整體規模龐大，醫療長照業務短期內對獲利貢獻相對有限。

相比之下，本就深耕生技醫療領域、基本面扎實且直接受惠長照政策的太醫（4126）與佳醫（4104），也成了值得留意的標的。

一、台灣人口結構的三階段年齡人口推估

先看數據。根據國家發展委員會「中華民國人口推估」（中推估情境）資料，台灣三階段年齡人口自2000年至2070年的變化如下圖：

這張圖傳達幾個關鍵訊息：

第一，工作年齡人口（15-64歲，藍線）已經在2015年前後觸頂，之後便持續下滑，預估到2070年將萎縮到只剩約697萬人，比2015年的高峰1,747萬人少了六成。 第二，65歲以上老年人口（紅線）與0-14歲幼年人口（橘線）在2017年前後交叉，老年人口正式超越幼年人口，且此後差距只會持續擴大，兩條線呈現「一升一降」的剪刀狀態勢。 第三，總人口（灰虛線）已於2020年代達到高峰，正式進入負成長階段，這代表台灣不只是「老化」，而是「整體規模在縮小」，扶養結構的惡化是雙重疊加的。

65歲以上人口占比：2025到2030年的具體數字

台灣正式跨過20%的超高齡社會門檻是在2025年，往後幾年的惡化速度同樣值得關注：

短短5年間，65歲以上人口占比就從20.06%攀升至24.23%，等於每年增加接近1個百分點，這個速度放在全球主要經濟體中都屬於前段班。

二、這不是台灣獨有的問題 是全球已開發經濟體共同的課題

超高齡化並非台灣獨有的困境，而是多個已開發經濟體先後經歷的結構性轉變：

此外，中國的情況則是另一種，雖然尚未進入超高齡社會，65歲以上人口占比約15.9%（2025年底），仍處於「中度老齡化社會」，但預估2030年左右將跨過20%門檻，屆時從14%到20%大約只花9年。

中國真正的問題不在速度，而在「未富先老」，日本、台灣進入超高齡社會時人均所得已達已開發水準，中國目前人均GDP僅約1萬多美元，卻要背負同等級的扶養負擔。

加上退休金落差懸殊（農村居民月均退休金僅約新台幣930元，機關單位退休人員則達2萬7,810元）、2025年出生人口創1949年以來新低（僅792萬人）、出生與退休人口已出現嚴重倒掛（去年新生兒逾700萬，新增退休人口卻達1,000萬），這些結構性壓力都比台灣更嚴峻。

三、台灣的長照3.0政策 支撐超高齡社會

面對這樣的人口結構，行政院核定的「長期照顧十年計畫3.0」已於2026年全面上路，核心邏輯是政府與家庭共同負擔費用，依失能程度核定等級後給予不同額度補助。

2026年新制重點包括擴大失智失能給付對象、新增智慧科技輔具租賃補助、在宅急症照護結合健保降低住院負擔、鬆綁外籍看護家庭使用長照資源的限制，以及調高長照特別扣除額等多項措施。

這些政策本身變動頻繁、且各縣市執行細節略有差異，若你或家人想確認實際能申請哪些給付、金額多少，建議直接撥打長照專線1966，或查詢衛生福利部長期照顧司官網取得最新、最準確的資訊。

這裡不逐一列出細節，避免資訊時效性造成誤解。

四、基本面數字扎實的長照受惠概念股

1. 太醫（4126）：

主要經營各種醫療器材製造、加工、買賣，醫療氣體用儀器、儀表、設備之製造、按裝、施工及買賣，醫療用中央氣體工程及其他系統設計，屬於醫療院所端的硬體設備供應商。

財務數字：2025年全年營收24.06億元，年增2.6%；2026年3月單月營收2.00億元，年增16.0%，但2月單月營收年減18.0%，月度波動較大。

近期股價連續上漲7天，股價落在81-86元區間；近十年平均殖利率約4.82%。

太醫屬於高度外銷導向的企業，2025年外銷占比約84%、內銷約16%。

法說會中管理層也表示，公司營運成長動能主要來自醫療耗材需求穩定、外銷市場拓展及既有產品線支撐，並預期2026年美元走強對營收有正向助益，歐洲市場如德國的密閉式抽痰管出貨量成長將相對強勁。

這代表太醫的營運變數，除了長照/高齡化這條長線邏輯外，還多了一層匯率與國際市場需求的敏感度，投資人評估時不能只看國內長照趨勢。

2. 佳醫（4104）：

佳醫經營業務為整合式醫療服務網絡，旗下網絡涵蓋血液透析中心、醫美診所、長期照護機構、地區醫院及健髮中心，並透過子公司久裕經營醫藥品銷售推廣與經銷物流。

從財務與基本面表現來看，佳醫 2025 年全年營收達 87.89 億元，每股盈餘（EPS）為 4.70 元。

進入 2026 年後營運進一步升溫，第 1 季合併營收達 23.43 億元（高於去年同期的 21.49 億元），單季 EPS 為 1.12 元。

近期利多方面，佳醫 2026 年 6 月單月合併營收衝上 8.94 億元（月增 27.35%、年增 16.07%），推升上半年累計營收達 47.29 億元（累計年增 9.61%）。

在股價與殖利率方面，佳醫近期股價維持在 70 元上下，近十年平均殖利率達 5.04%。

近年佳醫配息更展現逐年階梯式成長趨勢，逐步提升至 2026年的 4.3元現金股利，具備極強且穩定的現金回饋能力與防禦屬性。

關於成本與毛利率影響：從財報細節來看，佳醫近年合併毛利率長期穩定維持在約 21% 水準（如 2025 年全年與 2026 年第 1 季毛利率均為 21%）。

這是因為佳醫的核心定位屬於通路、物流與醫務服務平台，並非製造端廠房。

因此，佳醫受製造業「塑膠、金屬等原物料價格波動」的直接衝擊相當有限，成本主要來自藥品與醫療耗材的進貨進價、經銷物流營運費用及人力薪資。

加上洗腎與長照具備強烈的需求剛性，進貨成本相對容易轉嫁或維持固定利潤率，使其毛利率結構遠比製造型醫材廠更為平穩。

此外，佳醫屬於直接經營長照場域的整合型平台，相較於太醫，佳醫與國內長照趨勢的連結更為直接且緊密。

長照需求明確 長線布局展現防禦價值

全球與台灣的人口高齡化已是極具確定性的長期趨勢，搭配「長照 3.0」等政策預算挹注，為相關醫療與長照產業提供了長期且穩定的剛性需求。

在選股思考上，跨界科技大廠雖具備話題性，但醫療長照業務短期內對整體集團的獲利貢獻有限。

相比之下，本業即深耕生技醫療領域的太醫（4126）與佳醫（4104），在基本面與殖利率上皆展現出更為扎實的防禦屬性。

從營運模式與受惠定位來看，兩者呈現截然不同的特性。

太醫（4126）作為外銷導向的醫材製造商，主要吃全球高齡化帶動的醫療耗材成長，營運表現亦隨國際市場需求與匯率波動有所變化。

佳醫（4104）則是以國內市場為主的服務與通路整合平台，直接受惠本土洗腎與長照護理需求，不僅毛利率結構平穩，更具備配息逐年成長與高殖利率的特質。

投資人在面對高波動的市場環境時，可依據自身對「海外市場成長力」或「國內剛需防禦力」的偏好進行選股。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：人口結構轉變下，廣達、佳世達搶進醫療商機，長照概念股太醫、佳醫成資金避風港。