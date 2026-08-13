AI 伺服器目標上調＋大手筆籌資！華碩鎖漲停、和碩衝百元

AI伺服器需求持續升溫，華碩（2357）、和碩（4938）同步釋出強勁展望，成為13日盤面焦點之一。華碩將全年AI伺服器營收成長目標由100%上調至150%，和碩則看好伺服器業務年增10倍目標有望達標甚至超標，激勵華碩13日股價強攻漲停，和碩也一度亮燈衝上100.5元。

華碩12日法說會釋出正面展望，將全年伺服器營收年增目標由原先約100%上修至至少150%，並表示目前伺服器訂單能見度相當正面。產品布局方面，華碩同時切入HGX與NVL72兩大AI伺服器架構，上半年兩者出貨比重約為HGX：NVL72的65：35，合計約占伺服器營收90%，其餘約10%為通用型伺服器。由於AI伺服器已占伺服器營收約九成，已成為華碩伺服器業務的主要成長動能。

更值得注意的是，華碩第2季繳出亮眼財報，稅後純益190.48億元，季增、年增均達94%，創單季新高；上半年稅後純益288.45億元，年增27.7%，每股純益38.83元。第2季毛利率16.5%、營益率8.1%、淨利率7.9％，皆較前季提升，呈現「三率三升」。

華碩13日股價開盤後強攻漲停937元鎖死，漲停價買單超過1.5萬張，貢獻大盤漲點約21點，並帶動華碩集團股力智（6719）、華擎（3515）、研華（2395）、祥碩（5269）同步走強。

另一AI伺服器大咖和碩同樣釋出強烈成長訊號。公司表示，今年伺服器業務年增10倍目標非常有把握，增幅甚至有機會超過10倍，GB300系列產品生命周期可望延續至明年，並已提前為下一代Vera Rubin布局。公司更預期，未來1至2年伺服器業務可望躋身前三大產品線。

為支應後續營運與擴產需求，華碩、和碩也同步啟動大額籌資。華碩將發行15億美元可轉債，另以研華持股發行10億美元可轉債，合計籌資約25億美元；和碩則規劃發行最高200億元國內可轉債及1億美元海外可轉債。兩家公司罕見同步大手筆籌資，也凸顯AI伺服器擴產、備料與全球布局需求正快速升溫。

展望後市，隨GB300出貨延續、新世代Vera Rubin接棒，以及華碩、和碩積極擴充海外產能，AI伺服器有望成為兩家公司未來1至2年的重要成長主軸，市場也將持續聚焦訂單、出貨與產能擴張進度。