快訊

棒球／陳義信回應「咆哮、差點揮拳」霸凌指控 打斷4顆門牙黑歷史被翻出

診所湧入1星評論挺「陳醫師」 趙建銘現身駁斥：完全不是事實

「假日飛刀手」陳義信涉職場霸凌 原民會：啟動調查

聽新聞
0:00 / 0:00

美 CPI 未添亂 台股半導體全面點火！國巨漲停、矽晶圓三雄連兩日亮燈

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

美國通膨數據未超出市場預期，舒緩投資人對聯準會升息的疑慮，資金重新湧向科技與半導體類股。台股13日由台積電（2330）領軍上攻，聯發科（2454）、日月光投控（3711）及聯電（2303）同步走高，國巨*（2327）更一舉亮燈漲停；盤面最強焦點仍是矽晶圓族群，環球晶（6488）、台勝科（3532）與合晶（6182）連續第二個交易日攻上漲停，半導體從權值股一路旺到上游材料。

美國昨公布7月消費者物價指數（CPI），單月上升0.1%，扣除食品及能源的核心CPI月增0.2%，均符合市場預期；整體CPI年增率則由6月的3.5%降至3.4%。數據雖顯示通膨仍高於聯準會目標，但未進一步惡化，市場正面解讀，帶動美股標普500指數上漲0.26%、那斯達克指數上漲0.54%，費城半導體指數勁揚2.5%，輝達及美光分別上漲約3%、4.9%。

美股科技股回暖，為今日台股半導體權值股注入動能。早盤台積電上漲20元至2,435元，漲幅0.83%；聯發科大漲195元至4,210元，漲幅4.86%；日月光投控上漲9元至630元，漲幅1.45%。聯電也獲買盤敲進，一度衝上130.5元，漲幅超過6%，隨後暫報128.5元、上漲4.47%。被動元件指標國巨表現更為強勢，早盤直奔漲停662元，上漲60元，漲幅9.97%，成為大型電子股中最醒目的領漲指標。

矽晶圓族群則延續昨日強勢走勢。環球晶亮燈漲停1,025元，上漲92元；台勝科鎖住漲停343元，上漲31元；合晶也攻上漲停113元，上漲10元，三檔均連續第二日亮燈，顯示市場對半導體景氣回升、矽晶圓需求及報價改善的期待持續升溫。

矽晶圓 半導體 漲停 國巨 CPI

延伸閱讀

美CPI降溫點火 AI 股！台積電領軍台股強攻46K 一度大漲680點

台股驚驚漲...無懼美國CPI數據未爆彈 三大法人買超225億元

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

CPI符合預期Fed升息壓力降 台指期夜盤大漲逾700點

相關新聞

美CPI降溫點火 AI 股！台積電領軍台股強攻46K 一度大漲680點

美國7月CPI通膨表現溫和，市場對聯準會升息的疑慮顯著降溫。加上輝達（Nvidia）、CoreWeave與美超微（Supermicro）等AI概念股漲勢強勁，帶動標普500與那指雙雙收紅，費半指數更大漲2.49%。台股ADR同步展現偏多格局，其中台積電（2330）ADR上漲1.68%，激勵台指期夜盤勁揚601點，以46,117點作收。

MSCI 季調出爐！台股在全球標準指數「6進6出」 記憶體3檔入列

MSCI明晟13日清晨公布8月季度指數調整結果，台股在全球標準指數呈現「6進6出」，新增華邦電（2344）、南亞科（2408）、景碩（3189）、台燿（6274）、南電（8046）、群聯（8299）等6檔，剔除台泥（1101）、陽明（2609）、臺企銀（2834）、鈊象（3293）、力旺（3529）、康霈*（6919）等6檔，相關調整將於8月31日收盤後生效。

國巨要重登「富士山」？瑤池金母持股發威 被動元件群起助陣

被動元件龍頭國巨*（2327）5、6月急漲，最高一度觸及1,220元，但隨著7月台股跟著韓股去槓桿、市場擔憂美科技巨頭現金流轉負等利空衝擊，國巨最低崩至456.5元，股價由高點至低點跌幅達62%，線型被投資人戲稱像一座「富士山」。不過被動元件近日出現漲勢，13日多檔漲停亮燈，國巨*衝上662元，華新科（2492）、臺慶科（3357）、勤凱（4760）都漲停。

AI 伺服器目標上調＋大手筆籌資！華碩鎖漲停、和碩衝百元

AI伺服器需求持續升溫，華碩（2357）、和碩（4938）同步釋出強勁展望，成為13日盤面焦點之一。華碩將全年AI伺服器營收成長目標由100%上調至150%，和碩則看好伺服器業務年增10倍目標有望達標甚至超標，激勵華碩13日股價強攻漲停，和碩也一度亮燈衝上100.5元。

MSCI 指數台股權重三升 8月31日收盤生效

台股在這次MSCI調整權重中，在「MSCI全球市場指數」權重由3.08%上調至3.13%，調升0.05%；在「MSCI全球新興市場指數」權重由26.60%上調至26.85%，調升0.25%；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由29.75%上調至30.03%，調升0.28%。最新權重將在8月31日收盤生效。

漢測從冷衙門變興櫃股王、傑智奪台積電訂單…2026未上市公司100強：揭默默賺翻隱形冠軍

隱身在桃園龍潭重劃區一條不起眼的巷弄裡，緊鄰半導體封測巨擘美商艾克爾（Amkor）、綠色美妝大廠歐萊德，在兩大企業光環夾擊下，一座僅500坪的鐵皮工廠，幾乎不會被注意。然而，正是這座不起眼的工廠，默默守護全球最先進晶片的命脈。它，是高科技無塵室空汙淨化技術廠傑智環境（下稱傑智）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。