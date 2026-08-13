美 CPI 未添亂 台股半導體全面點火！國巨漲停、矽晶圓三雄連兩日亮燈

美國通膨數據未超出市場預期，舒緩投資人對聯準會升息的疑慮，資金重新湧向科技與半導體類股。台股13日由台積電（2330）領軍上攻，聯發科（2454）、日月光投控（3711）及聯電（2303）同步走高，國巨*（2327）更一舉亮燈漲停；盤面最強焦點仍是矽晶圓族群，環球晶（6488）、台勝科（3532）與合晶（6182）連續第二個交易日攻上漲停，半導體從權值股一路旺到上游材料。

美國昨公布7月消費者物價指數（CPI），單月上升0.1%，扣除食品及能源的核心CPI月增0.2%，均符合市場預期；整體CPI年增率則由6月的3.5%降至3.4%。數據雖顯示通膨仍高於聯準會目標，但未進一步惡化，市場正面解讀，帶動美股標普500指數上漲0.26%、那斯達克指數上漲0.54%，費城半導體指數勁揚2.5%，輝達及美光分別上漲約3%、4.9%。

美股科技股回暖，為今日台股半導體權值股注入動能。早盤台積電上漲20元至2,435元，漲幅0.83%；聯發科大漲195元至4,210元，漲幅4.86%；日月光投控上漲9元至630元，漲幅1.45%。聯電也獲買盤敲進，一度衝上130.5元，漲幅超過6%，隨後暫報128.5元、上漲4.47%。被動元件指標國巨表現更為強勢，早盤直奔漲停662元，上漲60元，漲幅9.97%，成為大型電子股中最醒目的領漲指標。

矽晶圓族群則延續昨日強勢走勢。環球晶亮燈漲停1,025元，上漲92元；台勝科鎖住漲停343元，上漲31元；合晶也攻上漲停113元，上漲10元，三檔均連續第二日亮燈，顯示市場對半導體景氣回升、矽晶圓需求及報價改善的期待持續升溫。