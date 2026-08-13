MSCI 指數台股權重三升 8月31日收盤生效

台股在這次MSCI調整權重中，在「MSCI全球市場指數」權重由3.08%上調至3.13%，調升0.05%；在「MSCI全球新興市場指數」權重由26.60%上調至26.85%，調升0.25%；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由29.75%上調至30.03%，調升0.28%。最新權重將在8月31日收盤生效。

MSCI台灣指數成份股方面，這次新增南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、台燿（6274）、南電（8046）、景碩（3189），刪除鈊象（3293）、台泥（1101）、力旺（3529）、臺企銀（2834）、康霈（6919）、陽明海運（2609），指數成分股維持77檔，並有22檔成分股調整在外流通股數；這次權重調升最多為南亞科，其權重0.49%，調升0.49%。權重調降最多為台積電（2330），其權重為56.61%，調降0.79%。

這次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，這次權重調升最多的國家為台灣，權重增加0.25%；而這次權重調降最多國家為印度，權重降低0.14%，其餘國家權重變化不大。