美CPI降溫點火 AI 股！台積電領軍台股強攻46K 一度大漲680點

美國7月CPI通膨表現溫和，市場對聯準會升息的疑慮顯著降溫。加上輝達（Nvidia）、CoreWeave與美超微（Supermicro）等AI概念股漲勢強勁，帶動標普500與那指雙雙收紅，費半指數更大漲2.49%。台股ADR同步展現偏多格局，其中台積電（2330）ADR上漲1.68%，激勵台指期夜盤勁揚601點，以46,117點作收。

受美股與夜盤利多激勵，台股13日開盤多頭氣盛。8月台指期開盤率先大漲604點至46,120點；集中市場隨後開高158.47點，以45,676.54點開出。在台積電率領五大權值股聯袂開高的帶動下，華碩（2357）、欣興（3037）、光寶科（2301）與奇鋐（3017）等電子關鍵指標股亦強勢表態，推升大盤漲點一度擴大至680餘點、觸及46204.56點，順利突破46,000點大關。盤面力積電（6770）、仁寶（2324）以及主動統一升級50（00403A）交投熱絡。

盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高25元、報2,440元，台達電（2308）開1,845元、鴻海（2317）開274.5元、聯發科（2454）開4,130元、日月光投控（3711）開627元。但鴻海隨即翻黑。

類股方面，資訊服務、電子零組件、電腦周邊設備等漲幅居前，居家生活、橡膠、金融等相對疲弱。

回顧台股12日表現，集中市場指數上漲397.35點、收45,518.07點，成交值8,604.08億元。三大法人買超219.97億元 ，其中外資買超110.21億元 、投信買超22.76億元 、自營商買超87.01億元。

法人指出，台股基本面與技術面同步偏多，短線有望挑戰4萬6千點，惟外資期貨淨空單仍逾8.6萬口，須留意高檔震盪加劇。隨美國通膨降溫、AI伺服器業績亮眼，資金風險偏好回升，建議逢低布局、汰弱留強，聚焦中大型AI權值股。