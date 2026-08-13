MSCI 季調出爐！台股在全球標準指數「6進6出」 記憶體3檔入列

MSCI明晟13日清晨公布8月季度指數調整結果，台股在全球標準指數呈現「6進6出」，新增華邦電（2344）、南亞科（2408）、景碩（3189）、台燿（6274）、南電（8046）、群聯（8299）等6檔，剔除台泥（1101）、陽明（2609）、臺企銀（2834）、鈊象（3293）、力旺（3529）、康霈*（6919）等6檔，相關調整將於8月31日收盤後生效。

值得注意的是，本次升進全球標準指數的6檔個股，均是從全球小型指數「升級」而來，其中記憶體族群的華邦電、南亞科、群聯，以及PCB相關的景碩、南電、台燿同步入列。

反觀遭全球標準指數剔除的6檔，台泥、陽明、臺企銀、鈊象、力旺及康霈則是轉列全球小型指數。

在全球小型指數方面，台股則呈現「23進27出」。新增23檔，包括台泥、盟立（2464）、陽明、臺企銀、禾伸堂（3026）、波若威（3163）、大量（3167）、鈊象、上詮（3363）、力旺、聯合再生（3576）、環宇-KY（4991）、合晶（6182）、光聖（6442）、南俊國際（6584）、雍智科技（6683）、康霈*、沛爾生醫-創（6949）、聯友金屬-創（7610）、竑騰（7751）、尖點（8021）、雷虎（8033）及金居（8358）。

刪除27檔則包括環泥（1104）、葡萄王（1707）、興農（1712）、建大（2106）、華邦電、正崴（2392）、南亞科、華建（2530）、國賓（2704）、晟銘電（3013）、景碩、明泰（3380）、瑞鼎（3592）、欣陸（3703）、台灣精銳（4583）、上品（4770）、世紀*（5314）、台郡（6269）、台燿、順藥（6535）、M31（6643）、志強-KY（6768）、奕力-KY（6962）、意騰-KY（7749）、南電、群聯及新保（9925）。

換言之，小型指數的刪除名單中，華邦電、南亞科、景碩、台燿、南電及群聯等6檔，正好因本次升進全球標準指數而同步移出小型指數，與標準指數的6進6出完整銜接。

MSCI每年於2月、5月、8月及11月進行指數檢討，其中2月及8月為季度調整，5月及11月為半年度調整。MSCI已確認，本次8月調整將於8月31日收盤後正式生效，屆時全球追蹤相關指數的資金將依新成分股及權重進行調整，市場也需留意生效日前後相關個股的成交量與股價波動。