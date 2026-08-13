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美通膨數據溫和美股多漲 台股聚焦財報

中央社／ 台北13日電

美國7月通膨數據溫和，強化市場對聯準會9月維持利率不變的預期，且美股人工智慧（AI）基礎設施企業財報亮眼，美股主要指數多上揚，台積電ADR漲1.68%，台股陸續公布財報及法說仍是市場焦點。

美國政府公布，美國7月消費者通貨膨脹年增率降至3.4%，較前月小幅放緩。這項數據預料可讓聯邦準備理事會（Fed）在利率政策上有更多調整空間。

道瓊工業指數下挫21.58點或0.04%，收報53770.27點，標普500指數上揚20.30點或0.26%，收在7748.50點；那斯達克指數揚升143.04點或0.54%，收26588.49點，費城半導體指數上漲300.90點或2.49%，收12399.38點。

台股12日延續盤堅走勢，加權指數上漲397.35點，收在45518.07點。

稀有金屬鎢、鈷循環再製公司聯友金屬12日公布第2季稅後淨利9億元，季增80%，每股盈餘（EPS）16.32元，再創單季新高；上半年稅後淨利14億元，年增7250%，每股盈餘25.37元，也創歷年同期新高，年增6405%。

自行車廠美利達12日公布集團上半年合併營收123億元，歸屬母公司稅後淨利6.4億元，每股盈餘（EPS）2.15元。

台泥12日表示，董事會已通過整合旗下土耳其、葡萄牙及非洲等水泥及混凝土建材相關業務，納入新設子公司Cimpor International Holdings，並以此公司為主體，申請在海外證券交易市場首次公開發行股票及掛牌交易，此案後續將提請股東會審議。

通膨 美股 財報

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