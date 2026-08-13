股市熱錢轉向 外資棄韓愛台

被視為AI兩大指標市場的台灣與南韓股市，在歷經7月暴跌後回升反彈，台股以較穩健的獲利前景，逐漸比韓股更受外資青睞。

彭博資訊彙整數據顯示，外資上周轉為買超台股，終止連續六周賣超。截至本月為止，外資已累計買進台股17億美元；相較下，外資同期淨賣出韓股62億美元。

彭博分析，隨著市場日漸質疑企業支出的回報，在投資人思量重返AI類股之際，可能更偏好被視為波動較低、且產業更多元的市場。相較於韓股由記憶體製造商三星電子與SK海力士主導，台股在整體科技硬體供應鏈布局更廣泛，成為優勢。

一些投資人也認為，台股雖較不可能出現韓股的暴漲之勢，報酬卻更穩健，且對槓桿交易的依賴程度較低。GMO公司表示，台灣「企業的品質非常、非常高」，台股「顯然會隨著全球經濟的景氣而波動，但就基本面而言，絕對不能算是風險過高」。

法國興業銀行股票策略師班齊姆拉表示，台灣科技業以台積電等晶圓代工廠為核心，而這類企業獲利表現的景氣周期性較低。

彭博彙整的數據顯示，以未來12個月為基準，分析師對台灣上市公司獲利預估值在7月上調9.5%，上調幅度超越韓股Kospi指數成分企業同期的7.4%，為近一年來首見。

韓股今年一度是亞洲表現最佳市場，近來把這項頭銜讓給台灣。台股今年截至8月11日大漲超過55%，超越韓股同期的50.58%漲幅。