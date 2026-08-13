台股三多 有望再上攻！法人建議留意財報亮眼族群

台股昨（12）日在美股費半、台積電ADR續強下，三大法人同步買超219.9億元，點火台積電（2330）、鴻海等權值股，指數開高收高，終場大漲397點、收45,518點、連二日站上45,000點大關，三日來累計大漲近1,300點。

法人認為，台股後市仍有基本面穩健、技術面續強、外資回流可期三大利多支撐，整體偏多格局未變，震盪後仍有機會續攻。

三理由看台股短線震盪偏多

法人看好台股後市震盪偏多的三大理由為：一、基本面穩健。美國第2季財報陸續揭曉，整體獲利可望創2021年第2季以來新高。綜合法人預估，台股企業今年獲利成長可望逾五成，最快10月有機會挑戰歷史高點48,218點。此次回檔主要反映估值修正，並非基本面轉弱。

二、技術面續強。台股自7月31日以來沿5日均線穩步走高，且連二日站穩45,000點大關。雖然量能未明顯放大，但日KD持續向上至高檔鈍化區、MACD為正且紅色柱狀體擴大，只要守穩5日均線，短線偏多格局可望延續。

三、後續台積電與費半走勢視為指數走揚關鍵。短線上，昨晚美國最新公布的7月消費者物價指數（CPI）月增0.1%，年增3.4%。法人分析，該通膨數據符合市場預期，有望激勵外資回補台股。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清等專家意見，隨著第2季財報進入密集公布期，市場焦點可望轉向營收亮眼及具漲價題材的族群。

操作上，留意短線震盪，中長線可逢回布局AI、半導體、載板、被動元件、成熟製程、功率半導體、先進封裝及矽晶圓等族群。

三大法人昨買超219.9億元，連三買、累計買超1,236.1億元。其中，外資買超110.2億元，連三買、累計買超850.9億元；投信買超22.7億元，連三買、累計買超89億元；自營商買超87億元，連三買、累計買超296.2億元。八大公股行庫逢高調節，賣超102.8億元，由買轉賣。

千金股則由47檔增至50檔，新增金像電、欣興、均華三檔，昨日皆收上1,000元整數大關。