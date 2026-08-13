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兆元市值權值股 增至21檔
台股緩步墊高重返45K以上高檔，今年以來資金流向明顯改變，權值股市值排名迎來大洗牌。
受惠全球強勁AI需求，帶動高階CCL、記憶體及相關AI供應鏈股價狂飆，推升台股兆元市值權值股從年初10檔激增至21檔，呈倍數成長。
根據臺灣證券交易所統計，市值前20大標的依序為：台積電（2330）、聯發科、台達電、鴻海、日月光投控、台光電、富邦金、欣興、聯電、南亞、南亞科、國泰金、廣達、中信金、國巨、智邦、鴻勁、川湖、奇鋐、中華電。
根據證券交易所統計，前20大市值公司中，傳統金融與電信股，僅剩富邦金、國泰金、中信金等三家金融業者，以及一檔電信股中華電。
AI浪潮重塑台股生態。在截至昨（12）日排名中，南亞、南亞科受惠產業轉型與題材發酵，市值雙雙逼近1.5兆元，躍升為台股第10大與第11大權值股。
欣興與聯電更是氣勢如虹，高居市值第八大、第九大；至於過去穩居前十名的中華電信，市值滑落至20名。
觀察市值前20大榜單，均與AI供應鏈深度連結，包括國巨、智邦、鴻勁、川湖、奇鋐等指標廠全數入列。
相對地，兆豐金、玉山金、元大金等，皆已被擠出前20大之列，僅存富邦金在第七名、國泰金第12名、中信金第14名，前20大權值股僅剩三檔金融股。
資金高度集中、大者恆大趨勢顯著。統計顯示，前20大權值股總市值已占整體上市公司68.3％；其中護國神山台積電市值62.6兆元，占比高達41.9％，主導台股動能力道創下歷史新高，這場由AI引爆的市值革命，持續改寫台灣資本市場歷史新頁。
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