挪威主權基金 緊抱台積！截至6月底投資333檔台股

管理挪威主權財富基金的挪威央行投資管理公司（NBIM），11日揭露截至6月底的持股清單，顯示在台灣共投資333檔個股，少於去年底的339檔，最大持股仍是台積電（2330），總計上半年新增14檔、剔除20檔持股。

NBIM公布的數據顯示，挪威主權基金今年6月底持有的整體股市資產額比去年底增加約8.3%，增至16.4兆挪威克朗（1.66兆美元）左右。

挪威主權財富基金對台前十大持股

其中，挪威主權基金持有的台股總市值增長50.7%至6,126.74億挪威克朗（619.14億美元），最大持股仍是台積電（2330），持股市值增加47.8%至335.25億美元。

在第二到第十大持股中，多數個股排名都洗牌。聯發科躍居挪威主權基金在台灣的第二大持股，擠下鴻海集團，持股市值比去年底暴增約三倍到31.83億美元；台達電維持第三大持股，持股市值提高75%到17.56億美元。

鴻海集團成為挪威主權基金的台灣第四大持股，持股市值略增1.5%到12.19億美元；國巨取代緯穎，成為挪威主權基金在台灣的第五大持股，較去年底的第18名大幅躍升，持股市值增長426%至11.20億美元。

日月光投控也取代中信金，成為挪威主權基金在台灣的第六大持股，台光電取代智邦科技，成為第七大持股，智邦落居第八大，欣興與聯電分別成為第九、十大持股。

若比較NBIM今年上半年與去年底在台灣的投資明細，可發現上半年新增14筆投資、剔除20筆。

新增投資包括鈺邦科技、波若威、晶豪科、台塑、環宇、禾伸堂、創新服務、佳必琪、雍智科技、日電貿、邁科、十銓、尖點及楠梓電。

最新投資清單剔除的投資，包括營邦、精銳、直得、中華車、長榮航太、鈺齊、智伸科、大成、泓德能源、金寶、牧德、南帝、新唐、晶碩、飛宏、新盛力、森崴能源、大量、聯成及裕日車。