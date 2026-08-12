快訊

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

3天前醫師已預告…陳盈潔離世享壽72歲 後事安排曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

CPI符合預期Fed升息壓力降 台指期夜盤大漲逾700點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台指期夜盤12日開盤時，受美股電子盤漲勢擴大激勵，以45,600點、上漲84點開出後，在市場押寶美國今晚將公布的消費者價格指數（CPI）將降溫，帶動指數一路上衝，最高至46,204點、上漲688點，雖在數據符截合市場預期後，一度引發短多獲利了結賣壓，但截至晚間約21點，指數最高上衝至46,254點、上漲738點，再創盤中新高，並站上46,200點大關。

12日美股電子盤焦點，在於晚間20點30分美國公布的CPI數據上，其中，7月CPI年增3.4%，預期3.4%、前值3.5%，核心CPI年增2.5%，預期2.5%、前值2.6%；7月CPI月增0.1%，預期0.1%、前值-0.4%，核心CPI月增0.2%，預期0.2%、前值0%，顯示中東衝突帶來的油價等影響，在7月消退，且隨數據符合市場預期，聯準會9月升息壓力大降中，道瓊、那斯達克、標普電子盤全面勁揚，其中，那斯達克上漲逾1%，美元、美國十年期公債殖利率走跌，黃金、白銀等貴金屬反彈，銅價也上漲逾0.6%下，也激勵台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,446元、上漲33元附近遊走，電子期上漲1.61%，半導體期上漲2.13%，中型100期貨指數上漲1.69%。

市場專家建議，就技術面來說，12日台股持續上漲，本波反彈從7月31日以來，一路沿5日線上漲，雖然成交量沒有明顯擴大，但大盤只要守穩5日線，反彈趨勢不變。類股表現方面，電子權值股走勢分歧，但台積電與ODM廠領漲大盤，櫃買指數創波段新高，資金重回漲價概念股。

Fed 夜盤 CPI 台指期 道瓊

延伸閱讀

台積電公布亮麗營收…夜盤、ADR走跌 台指期夜盤下跌

美7月CPI符合預期！緩和升息壓力 美股期指揚

美伊談判僵局推升油價 大型科技股走弱…美股連二黑

今晚鬼門開台股會不會有「鬼故事」？ 分析師：關鍵就在美國7月 CPI

相關新聞

CPI符合預期Fed升息壓力降 台指期夜盤大漲逾700點

台指期夜盤12日開盤時，受美股電子盤漲勢擴大激勵，以45,600點、上漲84點開出後，在市場押寶美國今晚將公布的消費者價格指數（CPI）將降溫，帶動指數一路上衝，最高至46,204點、上漲688點，雖在數據符截合市場預期後，一度引發短多獲利了結賣壓，但截至晚間約21點，指數最高上衝至46,254點、上漲738點，再創盤中新高，並站上46,200點大關。

南亞科、華邦電漲完 換力積電漲？外資大買超過11萬張

台股12日持續上漲，收在45,518.07點，上漲397.35點，漲幅0.88%，成交量8,587.32億元。以成交量、成交值來看，力積電（6770）同時擠上雙榜，且股價衝上漲停板73.7元，外資大買超過11萬張。

外資買超110億元！特愛AI伺服器股 仁寶、鴻海、英業達都在買超前十名

台股12日收45,518.07點，上漲397.35點，三大法人同步買超，外資買超110.21億元，統計外資買超前十名個股，力積電（6770）高居外資單日買超冠軍之外，外資買盤特別青睞AI伺服器股，仁寶（2324）、鴻海（2317）、英業達（2356）都在買超前十名行列；不過，外資賣最多也是記憶股，單日賣超華邦電（2344）30,702張。

台股何時會漲？一張表了解主要股市大跌後的「恢復力」

近期全球股市宛如坐上雲霄飛車，千點狂飆後又大幅重挫，尤其韓股、費城半導體指數以及台股的震盪更是劇烈，讓投資人直呼吃不消，甚至懷疑牛市是否結束。「鉅亨買基金」表示，這波修正主要集中在科技與半導體市場，但AI長線成長趨勢並未改變，長期投資人不宜因短期波動輕易離場，錯失良機；若無法承受科技股劇烈震盪，則可選擇產業更分散的美國股票基金，除了降低波動，也能兼顧長期成長機會。

泰山明日暫停交易 將公布重大訊息

臺灣證券交易所公告，泰山（1218）上市普通股自13日起暫停交易。

台股驚驚漲...無懼美國CPI數據未爆彈 三大法人買超225億元

台股12日持續上漲，收在45,518.07點，上漲397.35點，漲幅0.88%，成交量8,587.32億元，三大法人買超225.22億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。