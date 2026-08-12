CPI符合預期Fed升息壓力降 台指期夜盤大漲逾700點

台指期夜盤12日開盤時，受美股電子盤漲勢擴大激勵，以45,600點、上漲84點開出後，在市場押寶美國今晚將公布的消費者價格指數（CPI）將降溫，帶動指數一路上衝，最高至46,204點、上漲688點，雖在數據符截合市場預期後，一度引發短多獲利了結賣壓，但截至晚間約21點，指數最高上衝至46,254點、上漲738點，再創盤中新高，並站上46,200點大關。

12日美股電子盤焦點，在於晚間20點30分美國公布的CPI數據上，其中，7月CPI年增3.4%，預期3.4%、前值3.5%，核心CPI年增2.5%，預期2.5%、前值2.6%；7月CPI月增0.1%，預期0.1%、前值-0.4%，核心CPI月增0.2%，預期0.2%、前值0%，顯示中東衝突帶來的油價等影響，在7月消退，且隨數據符合市場預期，聯準會9月升息壓力大降中，道瓊、那斯達克、標普電子盤全面勁揚，其中，那斯達克上漲逾1%，美元、美國十年期公債殖利率走跌，黃金、白銀等貴金屬反彈，銅價也上漲逾0.6%下，也激勵台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,446元、上漲33元附近遊走，電子期上漲1.61%，半導體期上漲2.13%，中型100期貨指數上漲1.69%。

市場專家建議，就技術面來說，12日台股持續上漲，本波反彈從7月31日以來，一路沿5日線上漲，雖然成交量沒有明顯擴大，但大盤只要守穩5日線，反彈趨勢不變。類股表現方面，電子權值股走勢分歧，但台積電與ODM廠領漲大盤，櫃買指數創波段新高，資金重回漲價概念股。