上市申報Q2財報 倒數計時

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司（KY股）第2季財務報告的公告申報期限即將到來。

其中，金融保險業以外之本國上市公司申報期限為8月14日；金融保險業及第一上市公司申報期限則至8月31日。

證交所呼籲，為了避免申報截止日前夕發生網路流量壅塞，請各上市公司務必掌握時效，及早辦理財報公告申報事宜。

證交所提醒上市公司，申報時應同步公告申報「格式化財務報告」與「電子書」，以利投資人查閱完整資訊。

需要特別注意的是，上傳至公開資訊觀測站的電子書當中，會計師之核閱報告及四大表核章等部分，必須上傳已掃描相關人員簽章的文件，確保內容與實體財務報告完全一致。

此外，配合落實減碳及永續政策，自公告申報今年第1季財務報告起，已全面改以電子檔案上傳財報及相關附件，無須再檢送紙本。

證交所也提醒投資人，從事股票交易前應詳細參閱上市公司的財務報告與相關營運資訊。

上述各項財報資訊均可至公開資訊觀測站的「財務資訊／公司營運」項下線上查閱，或透過「單一公司」中的「電子文件下載」功能取得電子書，作為投資決策的重要參考依據。