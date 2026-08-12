證交所攜手文總 《創新辦桌》再推新影片

臺灣證券交易所創新板（tib-創）與文化總會攜手於今年推出全新影像企劃《創新辦桌》。以台灣人熟悉的「辦桌文化」為靈感，透過不同領域創新者的故事，呈現台灣如何以創新突破既有框架，並從在地走向國際。

《創新辦桌》第二集「迷走工作坊」於昨（12）日於證交所及文總的官方Facebook、YouTube同步上線。

《創新辦桌》名稱取自「創新板的」台語諧音，結合台灣人熟悉的辦桌文化，將默默深耕各自領域的創新人才，比喻成一道道外表樸實、卻令人驚豔的台灣佳餚。

從第一集FOCASA打破傳統馬戲的既定想像，到第二集迷走工作坊讓歷史走出史料、走上遊戲桌，《創新辦桌》希望呈現的「創新」，從來不只存在於科技或技術的更迭，而是面對沒有前例可循的道路，仍願意嘗試、突破並持續向前的能力；這也呼應創新板所重視的「願意且有能力改變」以及「冒險拓荒、投資未來」精神。

迷走工作坊創辦人張少濂兒時經常聽阿公講述戰爭期間遭遇空襲的親身經歷，多年後，這段跨越世代的家族記憶成為創作養分，也促使他思考，如何用當代人更容易接近的方式重新述說台灣歷史。

張少濂始終認為迷走工作坊是一家「沒有前例可以依循」的公司，但正因為其不被定義的特質，才更能突破業界傳統框架。透過數位雲端科技讓歷史「變得可以觸摸」，引導玩家透過遊戲認識歷史，也讓台灣故事以更多元的形式持續流傳。

文總秘書長李厚慶表示，《創新辦桌》的發想初衷很單純，就是希望讓更多人看見台灣的人才與故事。台灣向來以科技實力聞名國際，但除了科技產業之外，各行各業都蘊藏著值得被世界看見的創新能量。

台灣創新板是落實政府推動「亞洲那斯達克」願景的重要核心板塊，鎖定具未來發展性、且願意並有能力改變的創新企業，協助其在創新板成長茁壯，邁向永續發展，並致力於發掘下一個潛力無限的新銳獨角獸。

台灣創新板所尋找的，正是這股敢於突破現狀、開創未來的力量。創新未必始於實驗室，也可能從一頂馬戲棚、一段家族記憶或一張遊戲桌開始；重要的是能否將想法化為可以持續發展的事業，並勇於跨出台灣、接受國際市場的挑戰。

《創新辦桌》透過文化與影像，讓抽象的「創新」被具體看見，也希望讓更多具潛力的台灣創新企業被發掘、被支持，從在地扎根，進一步走向更大的市場與舞台。