台股基金十強狂飆 近一年漲逾1.6倍

台股轉骨，台股共同基金績效也扶搖直上。統計至7月底，近一年來有約百檔、占比超過七成基金都繳出逾倍的驚人報酬率，其中，更是有五檔台股共同基金績效倍數贏過加權報酬指數，顯見操盤人及身後的研究團隊的精準掌握住這波台股大AI商機。

近一年來，台股基金前十強績效都在160%之上，讓同期間的加權報酬指數漲幅86.71%看不到車尾燈；當中，由元大多多基金198.3%居冠，接下來是施羅德台灣樂活中小178.8%、元大高科技178.1%、統一中小176.7%、安聯台灣科技175.2%、統一龍馬169.7%、元大新主流163.5%、野村台灣運籌163.1%、街口中小型161.9%、野村鴻運161.2%。

檢視各類型表現，近一年來，前三強的元大多多、施羅德台灣樂活中小及元大高科技基金，恰好分居台股共同基金「一般股票型」、「中小型」、「科技類」三大主要類別的龍頭。

攤開這三檔近一年台股共同基金績效績優生的基金月報，截至6月底，主要持股包含欣興（3037）、台燿（6274）、聯電（2303）、台光電（2383）、聯發科（2454）、穎崴（6515）、致茂（2360）、旺矽（6223）、華邦電（2344）、環球晶（6488）以及創意（3443）等，同期間漲幅都倍數贏大盤，漲幅128%至386.36%，貢獻基金績效。

近一年最強一檔的台股共同基金代表-元大多多前十大持股包含欣興、聯電、台積電（2330）、環球晶、台光電、力成（6239）、奇鋐（3017）、華邦電、旺矽以及金居（8358）。配置上，以晶圓代工、先進製程材料、2奈米、測試介面、IP、成熟製程等半導體相關，以及BMC 、 ODM、機構件、PCB/CCL、功率半導體等AI供應鏈為主軸，並擇機加碼未來具成長性或產業改善的標的，如半導體材料、 IC設計、WAFER等。