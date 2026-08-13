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台股基金長線報酬 超車ETF

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

<a href='/search/tagging/2/台股' rel='台股' data-rel='/2/113456' class='tag'><strong>台股</strong></a>今年來上漲超過50%。歐新社
台股今年來上漲超過50%。歐新社

主動式ETF問世一年多來大受歡迎，共同基金聲量被分流。不過，中長期來看，台股基金締造超額報酬（alpha）的能力更加強悍。由台股基金中長期的優異績效可以看出，台灣不僅有許多有競爭力的企業，也有不少產業研究功力紮實、創造超額報酬能力高人一等的基金經理人及操盤團隊。

台股今年上半年震盪向上，下半年以來大起大落，累計前七個月加權指數（含息）上漲50.8%，在全球主要股市中名列前茅。理柏統計顯示，129檔一般台股基金平均上漲51.9%，16檔台股中小型基金平均上漲59.3%，優於62檔被動式ETF的51.6%，也打敗九檔主動式ETF平均的45.8%。

如果是漲幅前十大的台股基金，績效更是驚人。今年前七個月的績效冠軍基金漲幅超過100%，是同期間大盤漲幅的兩倍以上。績效第二到第十名的台股基金漲幅則介於71~98%。

如果時間拉長到一年，台股基金擊敗大盤的差距更大。一年來，加權指數大漲86.6%，台股共同基金平均強漲109.3%，報酬率前十強的基金漲幅從160%起跳，報酬率冠軍基金更繳出近200%的漲幅，打敗主動式及被動式台股ETF。

統計近二、三、五、十年，台股共同基金平均分別上漲130.5%、178.2%、218.6%、697.3%，跑贏加權指數同期間的103.8%、170.8%、193.1%、573.4%漲幅，也領先被動式ETF表現。

績效優異的台股基金都有共同點，就是專注研究基本面。據了解，很多基金經理人擁有理工科系的背景，甚至在重量級上市櫃企業工作過，已鍛鍊出對於產業的認識及判斷力，加上勤勞拜訪公司，能從蛛絲馬跡中掌握趨勢變化，並且提前布局，耐心等待收割期。

也因此，即使共同基金仍然面臨單一持股不超過10%的限制，但這些優秀操盤手及操盤團隊並不在意，仍然能挖掘出一個又一個的隱形冠軍，交出打敗大盤及台積電（2330）的成績。翻開這些基金持股內容，台積電不見得是最大持股，有時甚至不在前十大持股名單裡。

台灣有完整的電子產業供應鏈及優秀的從業人員，投信基金歷經多年的考驗及競爭，也培養出優秀的產業研究員及經理人，透過主動選股將資金引導到優質上市櫃企業，以市場力量來肯定這些有競爭力的台灣護國群山。

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