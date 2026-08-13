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就市論勢／AI硬體供應鏈 逢回布局

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）

盤勢分析

橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）再度對AI熱潮提出警示。不過，從近期籌碼結構與風險指標來看，市場情緒反而出現過度悲觀跡象。AI相關交易去槓桿已相當充分，高槓桿部位大幅出清，代表最脆弱的籌碼已被市場清洗。全球科技股雖明顯修正，但企業獲利預估不差，部分龍頭公司明年EPS甚至持續上修。顯示本波修正更偏向估值壓縮，而非獲利崩跌。市場對聯準會升息的擔憂也可能被放大。

台股近期雖然量能不足、波動收斂，但這種盤勢未必代表轉弱。若從ATR（Average True Range）等波動率指標觀察，台股正處於典型的「量縮整理、緩步墊高」階段。

投資建議

對台灣供應鏈而言，雖然HBM核心技術仍掌握在國際大廠手中，但DRAM、NAND、模組、控制IC與相關設備供應鏈仍可望持續受惠。因此，波段操作策略仍建議採取「逢回布局、不追高」方式，持續追蹤AI硬體供應鏈的中長線成長機會。

布局 供應鏈 籌碼

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