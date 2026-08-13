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餐飲股上半年獲利靚

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

餐飲股饗賓（7883）、豆府八方雲集昨（12）日公布上半年財報，獲利同步創下歷年同期新高。其中饗賓上半年每股稅後純益（EPS）9.04元，豆府EPS達8.10元，八方雲集為7.01元，三家公司皆受惠展店效益、既有門市穩健成長及節慶商機帶動，並看好下半年周年慶及年底聚餐旺季。

饗賓上半年合併營收69.42億元，年增25.4%；稅後純益5.48億元，年增41.8%；EPS達9.04元，營收、獲利及EPS同步創歷年同期新高。公司表示，成長主要來自新店展店效益與既有門市穩健成長帶動。

豆府第2季及上半年營收、獲利同樣寫下歷年同期新高，上半年合併營收21.90億元，年增11.8%；稅後純益2.16億元，年增18.3%；EPS達8.10元。公司表示，第2季受惠清明連假、畢業季及梅雨季帶動百貨來客，加上會員經營、品牌促銷活動及韓國人氣快閃商品助攻，同時新展門市貢獻營收。下半年將持續展店並布局新品牌，迎接餐飲旺季商機。

八方雲集上半年合併營收45.96億元，年增7.2%，改寫最高半年度營收紀錄；稅後純益4.67億元，年增20.4%；EPS達7.01元，同為歷年同期新高。第2季單季營收23.33億元，為上市以來單季新高，單季稅後純益2.30億元，年增19.2%。八方雲集董事會同步決議配發上半年現金股利每股5.2元，配發率74.1%。

另外，築間公布上半年合併營收20.69億元，年減18.6%；稅後淨損1.36億元，每股虧損2.83元，營運仍處調整階段。此外，築間董事會決議終止日本子公司「日本築間餐飲株式會社」營運，並辦理解散及清算事宜。築間在日本僅一家門市，停止日本子公司營運對整體營運影響有限。

餐飲 八方雲集 豆府

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