主動式ETF問世一年多來大受歡迎，共同基金聲量被分流。不過，中長期來看，台股基金締造超額報酬（alpha）的能力更加強悍。由台股基金中長期的優異績效可以看出，台灣不僅有許多有競爭力的企業，也有不少產業研究功力紮實、創造超額報酬能力高人一等的基金經理人及操盤團隊。

2026-08-13 02:22