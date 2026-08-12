短線當沖客注意！永擎、波若威、新盛力等4檔明起關禁閉

伺服器概念股永擎（7711）、光通訊廠波若威（3163）、電池模組廠新盛力（4931）及其轉換公司債新盛力一（49311）自13日起遭到證交所與櫃買中心列入處置名單，期間全面祭出人工管制2分鐘撮合及預收款券等降溫措施。

其中，永擎為第一次處置，處置期間自8月13日起至8月19日（共5個營業日）。遭處置主因在於該證券連續三個營業日達公布注意交易資訊標準，最近六個營業日累積收盤價漲幅高達41.88％，且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達118.50元，12日收盤價收在447.50元、本益比19.70。

同步遭處置的還包含：波若威、新盛力等。波若威因連續5個營業日達注意標準，自8月13日起至8月21日止進行7個營業日的處置，12日收盤價為718.00元；新盛力及其轉換債「新盛力一」則因連續3個營業日達注意標準同步遭處置，處置期間同樣為8月13日至8月21日，收盤價分別為267.00元與179.00元。

在處置期間內，上述4檔標的將全面採取四大降溫措施：第一，改以人工管制撮合終端機執行，約每2分鐘撮合一次；第二，實施預收款券，投資人每日單筆達10張或多筆累積達30張以上時，券商應預先向其收取全部買進價金或賣出證券；第三，信用交易部分應收足融資自備款或融券保證金。市場專家提醒，處置期間股票流動性將受限，投資人應注意資金調度與交割風險，審慎評估布局。