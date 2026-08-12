外資買超110億元！特愛AI伺服器股 仁寶、鴻海、英業達都在買超前十名

台股12日收45,518.07點，上漲397.35點，三大法人同步買超，外資買超110.21億元，統計外資買超前十名個股，力積電（6770）高居外資單日買超冠軍之外，外資買盤特別青睞AI伺服器股，仁寶（2324）、鴻海（2317）、英業達（2356）都在買超前十名行列；不過，外資賣最多也是記憶股，單日賣超華邦電（2344）30,702張。

台股早盤以45,175.7點開出後持續往上拉升，盤中一度衝達45,529.48點，盤面上矽光子、PCB供應鏈、部分被動元件、AI伺服器代工族群、矽晶圓等表現強勢，台積電（2330）收2,415元，上漲20元；台光電（2383）收5,730元，上漲195元，漲幅3.52%；鴻海收270元，上漲7元，漲幅2.66%；仁寶收漲停39.9元。

台股大盤指數終場收45,518.07點，上漲397.35點，三大法人買超225.22億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超110.21億元，投信買超28.01億元，自營商買超（合計）87.01億元，其中自營商（自行買賣）買超11.21億元，自營商（避險）買超75.8億元。

統計外資買超前十名個股，買超力積電11萬3,974張最多，其次是買超主動統一升級50（00403A）達66,042張，買超仁寶51,024張居第三，鴻海及英業達也獲外資買超逾2萬張；不過，外資賣超前十名中，賣超華邦電30,702張，為外資賣超冠軍，南亞科（2408）也遭外資大賣14,721張。

外資買超前十名。（資料來源:證交所）