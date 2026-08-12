南亞科、華邦電漲完 換力積電漲？外資大買超過11萬張

台指期夜盤12日開盤時，受美股電子盤漲勢擴大激勵，以45,600點、上漲84點開出後，在市場押寶美國今晚將公布的消費者價格指數（CPI）將降溫，帶動指數一路上衝，最高至46,204點、上漲688點，雖在數據符截合市場預期後，一度引發短多獲利了結賣壓，但截至晚間約21點，指數最高上衝至46,254點、上漲738點，再創盤中新高，並站上46,200點大關。

2026-08-12 21:04