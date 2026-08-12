南亞科、華邦電漲完 換力積電漲？外資大買超過11萬張
台股12日持續上漲，收在45,518.07點，上漲397.35點，漲幅0.88%，成交量8,587.32億元。以成交量、成交值來看，力積電（6770）同時擠上雙榜，且股價衝上漲停板73.7元，外資大買超過11萬張。
今日成交量前十名為力積電、主動統一升級50（00403A）、群益臺灣加權正2（00685L）、華邦電（2344）、群創（3481）、元大台灣50正2（00631L）、仁寶（2324）、友達（2409）、主動統一台股增長（00981A）、元大台灣50反1（00632R）。
成交值部分，前十名分別為南亞科（2408）、台積電（2330）、華邦電、國巨*（2327）、力積電、臻鼎-KY（4958）、聯發科（2454）、華新科（2492）、金像電（2368）、禾伸堂（3026）。
力積電今股價強勢漲停，收73.7元，一口氣突破季線反壓，自7月30日的最低點48元漲至73.7元，波段漲幅達53%。外資今日買超台股110.21億元，其中買超第一名為力積電，大買11.3萬張。
力積電7月合併營收66.69億元，改寫48個月新高，月增3.01%、年增70.54%；前7月營收375.31億元，年增42.68%。公司看好漲價效益持續發威，預期8月起業績進一步升溫，全年營收將逐季成長，下半年每季營收季增率都有機會達雙位數。
力積電表示，從公司實際接觸客戶情況來看，需求並未受到影響，代工價格持續調漲，供給吃緊及缺貨狀況也沒有明顯變化，對下半年營運展望並未改變。
力積電將資源集中於AI伺服器電源管理晶片（PMIC）及3D AI晶圓代工（3D AI Foundry）業務，布局晶圓堆疊（WoW）、矽電容（IPD）、矽中介層（Interposer）及高頻寬記憶體晶圓製造代工（PWF)，相關綜效將逐步浮現。
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