證交所創新板 X 文總《創新辦桌》系列2 用「桌遊」讓世界看見台灣

臺灣證券交易所創新板（Taiwan Innovation Board, tib-創）與文化總會攜手於2026年1月推出全新影像企劃《創新辦桌》。以臺灣人熟悉的「辦桌文化」為靈感，透過不同領域創新者的故事，呈現臺灣如何以創新突破既有框架，並從在地走向國際。繼首集邀請台灣當代馬戲團FOCASA，分享如何翻轉傳統馬戲、走上國際舞臺後，第二集聚焦台灣原創桌遊品牌「迷走工作坊」，從創辦人張少濂的一段家族記憶出發，看見台灣歷史如何透過桌遊被重新詮釋，也讓屬於這片土地的故事，以新的形式走向世界。

《創新辦桌》名稱取自「創新板的」台語諧音，結合台灣人熟悉的辦桌文化，將默默深耕各自領域的創新人才，比喻成一道道外表樸實、卻令人驚豔的台灣佳餚。從第一集 FOCASA 打破傳統馬戲的既定想像，到第二集迷走工作坊讓歷史走出史料、走上遊戲桌，《創新辦桌》希望呈現的「創新」，從來不只存在於科技或技術的更迭，而是面對沒有前例可循的道路，仍願意嘗試、突破並持續向前的能力；這也呼應創新板所重視的「願意且有能力改變」以及「冒險拓荒、投資未來」精神。

臺灣創新板（tib-創）是落實政府推動「亞洲那斯達克」願景的重要核心板塊，鎖定具未來發展性、且願意並有能力改變的創新企業，協助其在創新板成長茁壯，邁向永續發展，並致力於發掘下一個潛力無限的新銳獨角獸。

臺灣創新板 (tib-創)所尋找這股敢於突破現狀、開創未來的力量。創新未必始於實驗室，也可能從一頂馬戲棚、一段家族記憶或一張遊戲桌開始；重要的是能否將想法化為可以持續發展的事業，並勇於跨出台灣、接受國際市場的挑戰。《創新辦桌》透過文化與影像，讓抽象的「創新」被具體看見，也希望讓更多具潛力的台灣創新企業被發掘、被支持，從在地扎根，進一步走向更大的市場與舞臺。臺灣創新板 (tib-創)本身亦定位於協助具未來發展潛力、願意且有能力改變的創新企業成長茁壯。

《創新辦桌》第二集「迷走工作坊」將於2026年8月12日於證交所及文總的官方Facebook、YouTube同步上線。這集由金獎導演黃信堯以溫暖質樸的旁白，帶領觀眾從一段家族記憶出發，看見創作者如何在一次次打磨與嘗試中重新詮釋臺灣故事，也看見創新的真正意義—從沒有人走過的地方出發，走出自己的路，讓世界看見臺灣。