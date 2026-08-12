證交所創新板 X 文總《創新辦桌》系列2 用「桌遊」讓世界看見台灣

臺灣證券交易所創新板（Taiwan Innovation Board, tib-創）與文化總會攜手於今年一月推出全新影像企劃《創新辦桌》。以臺灣人熟悉的「辦桌文化」為靈感，透過不同領域創新者的故事，呈現臺灣如何以創新突破既有框架，並從在地走向國際。繼首集邀請臺灣當代馬戲團 FOCASA，分享如何翻轉傳統馬戲、走上國際舞臺後，第二集聚焦臺灣原創桌遊品牌「迷走工作坊」，從創辦人張少濂的一段家族記憶出發，看見臺灣歷史如何透過桌遊被重新詮釋，也讓屬於這片土地的故事，以新的形式走向世界。

《創新辦桌》名稱取自「創新板的」臺語諧音，結合臺灣人熟悉的辦桌文化，將默默深耕各自領域的創新人才，比喻成一道道外表樸實、卻令人驚豔的臺灣佳餚。從第一集 FOCASA 打破傳統馬戲的既定想像，到第二集迷走工作坊讓歷史走出史料、走上遊戲桌，《創新辦桌》希望呈現的「創新」，從來不只存在於科技或技術的更迭，而是面對沒有前例可循的道路，仍願意嘗試、突破並持續向前的能力；這也呼應創新板所重視的「願意且有能力改變」以及「冒險拓荒、投資未來」精神。

迷走工作坊的創新，正是從一段臺灣人的共同記憶開始。創辦人張少濂兒時經常聽阿公講述戰爭期間遭遇空襲的親身經歷，多年後，這段跨越世代的家族記憶成為創作養分，也促使他思考，如何用當代人更容易接近的方式重新說述臺灣歷史。張少濂始終認為迷走工作坊是一家「沒有前例可以依循」的公司，但正因為其不被定義的特質，才更能突破業界傳統框架。透過數位雲端科技讓歷史「變得可以觸摸」，引導玩家透過遊戲認識歷史，也讓臺灣故事以更多元的形式持續流傳。就是秉持著這樣的一份創新精神，引領著企業持續前進，走出國際並勇於接受挑戰。

迷走工作坊最令人印象深刻的不只是內容的創新，更是透過跨領域不斷嘗試，讓臺灣的歷史記憶第一次變得能夠被大眾觸碰與體驗。這樣的精神，完美體現臺灣創新板 (tib-創) 以「願意且有能力改變」與「冒險拓荒、投資未來」為核心DNA。文總秘書長李厚慶表示，《創新辦桌》的發想初衷很單純，就是希望讓更多人看見臺灣的人才與故事。臺灣向來以科技實力聞名國際，但除了科技產業之外，各行各業都蘊藏著值得被世界看見的創新能量。

臺灣創新板(tib-創)是落實政府推動「亞洲那斯達克」願景的重要核心板塊，鎖定具未來發展性、且願意並有能力改變的創新企業，協助其在創新板成長茁壯，邁向永續發展，並致力於發掘下一個潛力無限的新銳獨角獸。

臺灣創新板 (tib-創)所尋找的，正是這股敢於突破現狀、開創未來的力量。創新未必始於實驗室，也可能從一頂馬戲棚、一段家族記憶或一張遊戲桌開始；重要的是能否將想法化為可以持續發展的事業，並勇於跨出臺灣、接受國際市場的挑戰。《創新辦桌》透過文化與影像，讓抽象的「創新」被具體看見，也希望讓更多具潛力的臺灣創新企業被發掘、被支持，從在地扎根，進一步走向更大的市場與舞臺。臺灣創新板 (tib-創)本身亦定位於協助具未來發展潛力、願意且有能力改變的創新企業成長茁壯。

《創新辦桌》第二集「迷走工作坊」將於2026年8月12日於證交所及文總的官方Facebook、YouTube同步上線。本集由金獎導演黃信堯以溫暖質樸的旁白，帶領觀眾從一段家族記憶出發，看見創作者如何在一次次打磨與嘗試中重新詮釋臺灣故事，也看見創新的真正意義——從沒有人走過的地方出發，走出自己的路，讓世界看見臺灣。