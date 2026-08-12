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台股驚驚漲...無懼美國CPI數據未爆彈 三大法人買超225億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股12日持續上漲，收在45,518.07點，上漲397.35點，漲幅0.88%，成交量8,587.32億元，三大法人買超225.22億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超110.21億元，投信買超28.01億元，自營商買超（合計）87.01億元，其中自營商（自行買賣）買超11.21億元，自營商（避險）買超75.8億元。

台股這周已上漲1,292.16點，自低點39,384.85點以來上漲超過6,000點，反攻力道強勁。台積電（2330）今收2,415元；台達電（2308）小跌，收1,790元，聯發科（2454）也小跌，收4,015元，台光電（2383）持續上漲逾3%，收5,730元，鴻海（2317）上漲逾2%，收270元。

今日矽光子、PCB供應鏈、部分被動元件、AI伺服器代工族群、矽晶圓表現強勢，證券股也走強。矽光子華星光（4979）、光聖（6442）、沛亨（6291）、聯亞（3081）漲停，聯亞收2,725元，已回到六月初的高檔區，這波反彈力道驚人，已大漲77%。PCB供應鏈包括上游的德宏（5475）、金居（8358）漲停，健鼎（3044）則拉出第二根漲停板，收485.5元。

資金湧進AI伺服器代工股，仁寶（2324）、微星（2377）漲停，技嘉（2376）上漲逾7%，英業達（2356）上漲近6%，廣達（2382）上漲逾3%。繼被動元件後，矽晶圓出現補漲行情，環球晶（6488）、台勝科（3532）、中美晶（5483）、合晶（6182）都漲停。

股后川湖（2059）股價回檔休息，收12,045元，下跌逾2%，高價股漲多跌少，漲勢較強的有健策（3653）、聯亞、弘塑（3131）、創新服務（7828）、光聖、南電（8046）、高力（8996）、萬潤（6187）。

三大法人 台股 CPI 外資 漲幅

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