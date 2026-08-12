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台股漲397點收45,518點、連三日走揚 台積電收高20元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股12日收盤上漲397.35點，終場以45,518.07點作收，成交量8,587億元；台積電（2330）收盤價2,415元，上漲20元，漲幅0.84%。

台股今日持續輪動走勢，國巨*（2327）、華新科（2492）等被動元件股走勢趨緩，南亞科（2408）及華邦電（2344）等記憶體指標股也疲軟，但力積電（6770）、群聯（8299）走勢強勁。大盤指數連三日走強，累積上漲逾千點，10日均線向上交叉20日均線，技術面有利多頭，惟大盤成交量持續低於兆元，推升指數動力仍蓄積中。

今日成交金額大且走高為：金像電（2368）、禾伸堂（3026）、鴻海（2317）、南電（8046）、旺宏（2337）、創意（3443）、群聯、穩懋（3105）及奇鋐（3017）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科、國巨*、臻鼎-KY（4958）、華新科、日月光投控（3711）、光寶科（2301）、藥華藥（6446）、南茂（8150）及寶雅*（5904）。

第一金投顧表示，雖然成交量能相對低迷，不過仍延續反彈以個股表現為主，隨著以時間換取空間，扭轉所有均線轉為上彎，且 10日均線向上交叉20日均線，日 KD 指標交叉向上後延伸，K 值已進入高檔區；可留意營運持續成長且估值相對不高的個股，歷經籌碼清洗浮額，第2季財報搭配修正後的本益比，將成為短期盤面選股的方向依據，相關族群包括 ABF、CCL、成熟製程、記憶體等。後續則觀察殖利率變化才有利於科技股評價回升，另外，新台幣匯率若能持續扭轉貶勢也將有利於外資買盤力道的延續。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人廖本隆表示，台股仍具中長期成長機會，但市場環境已逐漸改變。過去主要由AI題材及高殖利率概念帶動的資金行情，未來將更重視企業獲利能力、現金流品質及股利政策的可持續性。隨著除權息旺季進入後半段，現金股利回流仍有助支撐市場資金面，但投資人關注的焦點已不再僅是殖利率高低，而是企業是否具備穩健獲利與持續發放股利的能力。目前AI、半導體、高效能運算（HPC）仍是台股中長期最重要的成長主軸，但市場開始重新檢視AI投資效益、企業獲利落地進度以及評價合理性，因此未來選股的重要性將大幅提高。

台股 台積電 華邦電

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