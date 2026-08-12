快訊

詹姆士借款200萬登記設立公司後匯出 涉開空殼公司遭起訴

國民黨南下辦行動中常會…被問韓國瑜怒轟傅崐萁一事 鄭麗文2字回應

聽新聞
0:00 / 0:00

先進封測產能展望上修 法人點名看好這些供應鏈

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

人工智慧（AI）基礎建設需求暢旺，帶動先進封裝產能上修，法人指出，2026年為封測大廠快速建置期，多家相關設備廠亦維持2026至2028年成長倍增預期，日月光投控（3711）、京元電子（2449）、力成（6239）、欣銓（3264）、矽格（6257）、南茂（8150）等營運展望正向。

在先進封裝設備股方面，法人主要推薦致茂（2360）、志聖（2467）、弘塑（3131）、萬潤（6187）、均華（6640）、印能（7734）、竑騰（7751）、鴻勁（7769），並建議關注矽光子設備股，例如致茂、萬潤、旺矽（6223）、鴻勁等。

投顧法人分析，國內封測大廠持續釋出購置新廠房、購置新土地、租地委建等方式擴增產能，其中，京元電子上修2026年資本支出達500 億元，年增57.6%，分別用於廠務工程、設備各 50%，2025年上修兩次資本支出預算至370億元。

日月光投控集團除旗下矽品購買群創南科二廠及中科潭子、二林、斗六虎尾園區外、還有竹南、彩晶、精金用地，共計26座，日月光則有高雄楠梓、仁武、路竹、橋頭、大社園區及群創五廠，上看20座。

法人觀察，第3季半導體設備廠營收如預期年增速強勁，主要動能來自台積電（2330）AP6、AP7 P1、AP7 P2、AP8 P1等廠區；日月光投控針對FOCoS、oS外包封裝產線開始拉貨先進封裝設備，帶動志聖、均華、弘塑、辛耘（3583）、萬潤、印能、竑騰等營運。

京元電、矽品則針對FT後段測試拉貨先進測試設備，相關供應鏈包括致茂、鴻勁、Advantest、 Teradyne、MCC；欣銓、矽格、南茂針對CP前段測試拉貨先進設備。

法人表示，展望2026年半導體設備廠營運表現樂觀，台積電AP7、AP8等先進封裝設備進機，亦包括OSAT客戶擴建 FOCoS、FOPLP、先進測試等多座新廠建置動能，預估多家半導體設備廠將於2026至2027年營收維持年增50%至100%，且OSAT客戶占比高者有望提升毛利率表現。

封測 法人 供應鏈

延伸閱讀

FOPLP 挹注新成長動能 法人大幅調高力成目標價

日月光旗下矽品斗六新廠動土 預計導入CoWoS先進封裝製程

華立財報／上半年每股稅後純益達5.93元 半導體PCB雙引擎

矽品斗六新廠動土 投資近千億元、導入CoWoS先進封裝

相關新聞

南亞科、華邦電漲完 換力積電漲？外資大買超過11萬張

台股12日持續上漲，收在45,518.07點，上漲397.35點，漲幅0.88%，成交量8,587.32億元。以成交量、成交值來看，力積電（6770）同時擠上雙榜，且股價衝上漲停板73.7元，外資大買超過11萬張。

台股驚驚漲...無懼美國CPI數據未爆彈 三大法人買超225億元

台股12日持續上漲，收在45,518.07點，上漲397.35點，漲幅0.88%，成交量8,587.32億元，三大法人買超225.22億元。

外資買超110億元！特愛AI伺服器股 仁寶、鴻海、英業達都在買超前十名

台股12日收45,518.07點，上漲397.35點，三大法人同步買超，外資買超110.21億元，統計外資買超前十名個股，力積電（6770）高居外資單日買超冠軍之外，外資買盤特別青睞AI伺服器股，仁寶（2324）、鴻海（2317）、英業達（2356）都在買超前十名行列；不過，外資賣最多也是記憶股，單日賣超華邦電（2344）30,702張。

永冠不只全額交割+停止交易 董事辭任找不到人再被證交所開罰

臺灣證券交易所表示，針對永冠-KY（1589）違反上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點規定，處以新台幣10萬元違約金。

台股漲397點收45,518點、連三日走揚 台積電收高20元

台股12日收盤上漲397.35點，終場以45,518.07點作收，成交量8,587億元；台積電（2330）收盤價2,415元，上漲20元，漲幅0.84%。

先進封測產能展望上修 法人點名看好這些供應鏈

人工智慧（AI）基礎建設需求暢旺，帶動先進封裝產能上修，法人指出，2026年為封測大廠快速建置期，多家相關設備廠亦維持2026至2028年成長倍增預期，日月光投控（3711）、京元電子（2449）、力成（6239）、欣銓（3264）、矽格（6257）、南茂（8150）等營運展望正向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。