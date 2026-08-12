挪威主權基金台灣投資變動大公開！新增14檔持股 剔除20筆投資

管理挪威主權基金資產逾2.2兆美元的挪威央行投資管理公司（NBIM），11日揭露截至今年6月底的持股清單，顯示在台灣共投資333檔個股，少於去年底的339檔，仍以台積電為最大持股，持股變動也大於表面數字，新增14檔持股，剔除20檔持股。

NBIM公布的數據顯示，挪威主權基金今年6月底持有的整體資產額比去年底增加約7%，增至22.7兆瑞典克朗（2.29兆美元）左右。挪威主權基金預定13日公布半年報。

數據顯示，挪威主權基金持有的台股總市值增長50.7%至6,126.74億瑞典克朗（619.14億美元），最大持股仍是台積電，持股市值增加47.8%至335.25億美元，但持股市值占整體主權基金的比率從去年底的1.77%，降至1.70%，反映持股增加主要為股價上漲帶動。

在第二到第十大持股中，除了台達電仍是挪威主權基金在台灣的第三大持股外，其他個股排名都洗牌。

聯發科躍第二大持股

聯發科躍居挪威主權基金在台灣的第二大持股，擠下鴻海集團，持股市值比去年底暴增約三倍到31.83億美元，持股占比從去年底的1.09%拉高到1.49%。台達電仍是第三大持股，持股市值提高75%到17.56億美元，持股占比為1.1%，低於去年底的1.26%。

鴻海集團成為挪威主權基金的台灣第四大持股，持股市值略增1.5%到12.19億美元，持股占比比去年底略降0.07個百分點到1.1%。國巨取代緯潁，成為挪威主權基金上半年在台灣的第五持股，較去年底的第18名大幅躍升，持股市值增長426%至11.20億美元，持股比率也從1.40%升至1.51%。

日月光投控（ASE）也取代中信金，成為挪威主權基金在台灣的第六大持股，台光電子材料取代智邦科技，成為第七大持股，智邦科技落居第八大持股，欣興電子與聯電分別成為第九、第十大持股。

投資變動

若比較NBIM今年上半年與去年底在台灣的投資明細，可發現上半年新增了14筆投資、剔除20筆投資。

新增投資包括（按公司英文名稱字首字母排列）：

1. 鈺邦科技（APAQ Technology） 2. 波若威科技（Browave） 3. 晶豪科技（ESMT） 4. 台灣塑膠工業（Formosa Plastics） 5. 環宇通訊（GCS Holdings） 6. 禾伸堂（Holy Stone Enterprise） 7. 創新服務（Innostar Service） 8. 佳必琪國際（JPC connectivity） 9. 雍智科技（Keystone Microtech） 10. 日電貿（Nichidenbo） 11. 邁萪科技（Taiwan Microloops） 12. 十銓科技（Team Group） 13. 尖點科技（Topoint Technology） 14. 楠梓電子（WUS Printed Circuit）

最新投資清單剔除的投資中，包括（按公司英文名稱字首字母排列）：

1. 營邦企業（AIC Inc） 2. 精銳科技（Apex Dynamics） 3. 直得科技（Chieftek Precision） 4. 中華汽車（China Motor Corp） 5. 長榮航太（Evergreen Aviation Technologies） 6. 鈺齊國際（Fulgent Sun International Holding） 7. 智伸科技（Global PMX） 8. 大成長城企業（Great Wall Enterprise） 9. 泓德能源（HD Renewable Energy） 10. 金寶電子（Kinpo Electronics） 11. 牧德科技（Machvision） 12. 南帝化學（Nantex Industry） 13. 新唐科技（Nuvoton Technology） 14. 晶碩光學（Pegavision） 15. 飛宏科技（Phihong Technology） 16. 新盛力科技（STL Technology） 17. 森崴能源（Shinfox Energy） 18. 大量科技（Ta Liang Technology） 19. 聯成化學科技（UPC Technology） 20. 裕隆日產汽車（Yulon Nissan Motor）