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美股基本面仍具韌性 富蘭克林：精選持股、短債掌握收益

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

今年以來，風險資產價格震盪向上。富蘭克林投顧指出，政策不確定性、利率區間波動、AI相關投資和周期性市場動盪等因素交互影響，靈活調整資產配置並實現跨產業多元化仍然非常重要。

在股市方面，富蘭克林投顧認為，美股基本面韌性足。投資人參與度升高、獲利成長動能延續、宏觀環境穩健，都顯示整體股市前景良好，但主動式選股仍至為關鍵，精選持股與多元布局更能因應波動環境。

富蘭克林投顧指出，AI仍是主要投資主題，且影響力不僅局限於科技股，看好公用事業、金融和能源等傳統領域的投資機會。第2季財報季將是重要的考驗，可密切關注獲利成長動能是否擴散到各產業。另外，資本支出的規模和速度特別值得觀察。AI基礎建設若出現重大延誤或支出計畫放緩，都可能為市場帶來波動風險。

在固定收益方面，富蘭克林投顧強調，投資機會主要來自息收。目前債券收益率相對於歷史水準仍具吸引力，但信用利差收窄，造成投資容錯空間縮小，標的選擇尤其重要。富蘭克林投顧預期利率將保持相對區間波動，看好存續期間較短的債券，並持續注重收益、品質並審慎選債。

美股 基本面 富蘭克林

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