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台股強彈重回高檔震盪！法人：此波修估值而非基本面

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股12日開高走高，盤中最高一度衝上45,473點，目前已連三日上漲；回顧7月伴隨著聯準會，AI族群估值修正，台股同步面臨大規模融資清洗，融資餘額大幅減少逾1,000億元，融資波段減幅大致持平大盤跌幅，且融資維持率一度降至約140%，符合過往觸底條件，短線台股反彈可期。

玉山臺灣市值動能50ETF（009803）經理人楊立楷表示，台股此波主要是「修估值」，而非「修基本面」，且修正後本益比仍高於歷史平均，短線反彈後重回高檔震盪、類股輪動格局之機率高。若大盤一旦跌破半年線，難保會有持續往下殺之風險。

楊立楷進一步指出，台股技術性修正壓力接近尾聲，美國近期經濟數據也降低市場對於聯準會升息的預期，加上川普支持率下滑使川普壓力指數(TACO)已攀升至近期高點，根據過往經驗，短線川普政策態度軟化機率上升，地緣政治風險緩解將有望推動市場情緒回溫，為後續股市反彈提供契機。

這波AI投資的超級循環還未結束，AI伺服器、半導體、相關供應鏈需求依然相當強勁，且財報顯示企業獲利預估仍在上修的軌道上，AI驅動的長期成長進入穩定擴張階段。

融資清洗減少逾千億，009803經理人楊立楷認為，後續台股仍偏比較震盪或族群輪動，但台股基本面健康，存在技術性反彈的條件，可適時逢低布局。

台股 基本面 法人

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