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台股缺主流 成交量縮 指數震盪向上 法人：買盤進場追價意願不高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數11日跌多漲少，僅費城半導體指數（00830）小漲0.8%。台股小紅開出，且一直都維持在平盤之上，盤中最高上漲393點至45,513點。台積電（2330）盤中最高上漲20元至2,415元。

法人指出，近期盤面上，整體走勢顯得較為雜亂無章，缺乏統一的上攻主流族群。次產業與中小型個股普遍漲跌互見、各自表態，整體多頭攻擊節奏暫時放慢。

整體來看，大盤昨日展現出典型「缺乏主流帶頭、籌碼量縮橫向整理」的洗盤型態。在整體族群性不顯著的背景下，市場資金短線轉向個別具備題材與基本面的強勢個股進行單兵作戰。後續可持續關注大盤能否重新凝聚出明確的領漲主流，以及資金在電子權值與指標股間的輪動續航力。

法人表示，美股表現平平，助益有限，加上台股面對45,000點以上套牢區，買盤進場追價意願不高，預期指數持續於高檔區震盪。操作策略，可留意AI商機加持、財報表現亮眼與法人連續加碼股。做多可留意AI相關、半導體及PCB股。

台股 指數 成交量

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