今晚鬼門開台股會不會有「鬼故事」？ 分析師：關鍵就在美國7月 CPI

農曆7月到了，12日晚上將開鬼門，市場則是熱議，台股會不會也出現「鬼故事」？證券分析師直言，如果美國7月消費者物價指數（CPI）所揭曉的數據出乎意料，通膨數據大降，進一步促使Fed降息或至少不升息，美股大漲之下，台股有可能出現V轉，或許將成為8月的台股「鬼故事」。

台股從6月23日盤中歷史高點48,218.87點下跌以來，一度下滑至39,404.65點，高低點下跌8,814.22點，隨後出現反彈，12日以45,175.7點開高後走高，一度衝達45,513.73點，從波段低點反彈以來， 已上漲6,109.08點。

證券分析師張陳浩表示， 台股這波反彈指數已超過0.618，呈現強勢反彈的走勢，後續會不會有V轉，取決於12日晚間將公布的美國7月消費者物價指數（CPI），如果所揭曉的CPI降幅大，通膨數據大降，台股可能有V轉的強勢表現。

先前公布的美國最新非農就業報告，7月非農就業人數月減2.3萬人，遠低於市場預期的增加8萬人，張陳浩認為，如果美國7月CPI複製非農就業報告的情況，出現出乎意料的數據，CPI降幅大，將進一步促使降息或是不升息，美股因此大漲，台股也將可能V轉。

至於實際的數據會不會照著劇本走？張陳浩則是強調，美國總統川普的意向是主要關鍵，就看他會不會複製非農就業報告的模式來操作出讓人意外的CPI數據。

不過，不管台股是否有「鬼故事」，張陳浩仍點名看好具基本面的題材股、跌深股等可以布局，首先值得留意的是記憶體，包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、鈺創（5351）等；另外，CPO族群經過修正，幾乎是跌回起漲原點，預期CPO股明年效益將明顯出現，EPS將有爆發的成長，包括聯鈞（3450）、華星光（4979）、波若威（3163），還有積極轉型的友達（2409）、群創（3481）都值得關注。

張陳浩說， ABF是PCB族群中能見度最高的族群， 欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）值得留意；CCL也是具有能見度的PCB族群，加上回檔跌深，聯茂（6213）、台光電（2383）、台燿（6274）可以關注；當然台積電（2330）設備股也是看好的標的，下半年業績有望月月高，可關注萬潤（6187）、弘塑（3131）、辛耘（3583）、中砂（1560）等；還有就是伺服器股包括緯創（3231）、廣達（2382）、緯穎（6669）等也是可關注的個股。