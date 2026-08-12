快訊

詹姆士借款200萬登記設立公司後匯出 涉開空殼公司遭起訴

國民黨南下辦行動中常會…被問韓國瑜怒轟傅崐萁一事 鄭麗文2字回應

聽新聞
0:00 / 0:00

文總、證交所「創新辦桌」影集上線 從桌遊看見台灣

中央社／ 台北12日電
由文化總會與台灣證券交易所創新板（Taiwan Innovation Board）攜手推出的跨界影像企劃「創新辦桌」，第2集「迷走工作坊」聚焦台灣原創桌遊品牌，帶領觀眾從歷史及文創認識台灣，12日上線。圖為迷走工作坊」負責人張少濂。（中華文化總會提供）中央社
由文化總會與台灣證券交易所創新板（Taiwan Innovation Board）攜手推出的跨界影像企劃「創新辦桌」，第2集「迷走工作坊」聚焦台灣原創桌遊品牌，帶領觀眾從歷史及文創認識台灣，12日上線。圖為迷走工作坊」負責人張少濂。（中華文化總會提供）中央社

中華文化總會（文總）與台灣證券交易所近期推出「創新辦桌」系列影集，最新一集「迷走工作坊」聚焦台灣原創桌遊品牌，帶領觀眾從歷史及文創認識台灣，今天上線。

根據文總今天發布新聞稿，「迷走工作坊」2016年創立，代表作「台北大空襲」取材自1945年5月31日台北遭受空襲的真實歷史，曾創下超過新台幣600萬元集資紀錄。

新聞稿指出，張少濂小時候阿公經常向他講述戰爭時期遭遇空襲的經歷，多年後這份跨越世代的記憶成為他創作的重要養分，也驅使他思考，是否能用更貼近當代人的方式，讓更多年輕人理解台灣曾經發生過的故事。

「迷走工作坊」今年第9度參與「德國埃森國際桌遊展（Essen SPIEL）」，儘管一步步在未知中探索，也曾歷經無數挑戰與挫折，更讓「迷走工作坊」為台灣故事新增更多被世界看見的可能性。

「創新辦桌」由文化總會與台灣證券交易所創新板（Taiwan Innovation Board）攜手推出的跨界影像企劃，文總秘書長李厚慶表示，「創新辦桌」的發想初衷很單純，就是希望讓更多人看見台灣的人才與故事。

李厚慶表示，台灣向來以科技實力聞名國際，但除了科技產業之外，各行各業都蘊藏著值得被世界看見的創新能量。

「創新辦桌」第二集「迷走工作坊」12日於文總及證交所官方Facebook、YouTube及Instagram同步上線。

文總 桌遊 證交所

延伸閱讀

證交所舉辦台灣運動產業暨資本趨勢論壇 臺灣創新板助攻企業成長

文化部推終戰八十特展 回溯戰後來時路

台彩首度挑戰特攝手法 三支反轉短片讓公益盈餘故事走進你我日常

半導體科普教育聯盟持續擴大 應材苗懂計畫邁向三周年

相關新聞

南亞科、華邦電漲完 換力積電漲？外資大買超過11萬張

台股12日持續上漲，收在45,518.07點，上漲397.35點，漲幅0.88%，成交量8,587.32億元。以成交量、成交值來看，力積電（6770）同時擠上雙榜，且股價衝上漲停板73.7元，外資大買超過11萬張。

台股驚驚漲...無懼美國CPI數據未爆彈 三大法人買超225億元

台股12日持續上漲，收在45,518.07點，上漲397.35點，漲幅0.88%，成交量8,587.32億元，三大法人買超225.22億元。

外資買超110億元！特愛AI伺服器股 仁寶、鴻海、英業達都在買超前十名

台股12日收45,518.07點，上漲397.35點，三大法人同步買超，外資買超110.21億元，統計外資買超前十名個股，力積電（6770）高居外資單日買超冠軍之外，外資買盤特別青睞AI伺服器股，仁寶（2324）、鴻海（2317）、英業達（2356）都在買超前十名行列；不過，外資賣最多也是記憶股，單日賣超華邦電（2344）30,702張。

永冠不只全額交割+停止交易 董事辭任找不到人再被證交所開罰

臺灣證券交易所表示，針對永冠-KY（1589）違反上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點規定，處以新台幣10萬元違約金。

台股漲397點收45,518點、連三日走揚 台積電收高20元

台股12日收盤上漲397.35點，終場以45,518.07點作收，成交量8,587億元；台積電（2330）收盤價2,415元，上漲20元，漲幅0.84%。

先進封測產能展望上修 法人點名看好這些供應鏈

人工智慧（AI）基礎建設需求暢旺，帶動先進封裝產能上修，法人指出，2026年為封測大廠快速建置期，多家相關設備廠亦維持2026至2028年成長倍增預期，日月光投控（3711）、京元電子（2449）、力成（6239）、欣銓（3264）、矽格（6257）、南茂（8150）等營運展望正向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。