文總、證交所「創新辦桌」影集上線 從桌遊看見台灣

中華文化總會（文總）與台灣證券交易所近期推出「創新辦桌」系列影集，最新一集「迷走工作坊」聚焦台灣原創桌遊品牌，帶領觀眾從歷史及文創認識台灣，今天上線。

根據文總今天發布新聞稿，「迷走工作坊」2016年創立，代表作「台北大空襲」取材自1945年5月31日台北遭受空襲的真實歷史，曾創下超過新台幣600萬元集資紀錄。

新聞稿指出，張少濂小時候阿公經常向他講述戰爭時期遭遇空襲的經歷，多年後這份跨越世代的記憶成為他創作的重要養分，也驅使他思考，是否能用更貼近當代人的方式，讓更多年輕人理解台灣曾經發生過的故事。

「迷走工作坊」今年第9度參與「德國埃森國際桌遊展（Essen SPIEL）」，儘管一步步在未知中探索，也曾歷經無數挑戰與挫折，更讓「迷走工作坊」為台灣故事新增更多被世界看見的可能性。

「創新辦桌」由文化總會與台灣證券交易所創新板（Taiwan Innovation Board）攜手推出的跨界影像企劃，文總秘書長李厚慶表示，「創新辦桌」的發想初衷很單純，就是希望讓更多人看見台灣的人才與故事。

李厚慶表示，台灣向來以科技實力聞名國際，但除了科技產業之外，各行各業都蘊藏著值得被世界看見的創新能量。

「創新辦桌」第二集「迷走工作坊」12日於文總及證交所官方Facebook、YouTube及Instagram同步上線。