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前股后急起直追 業績超越去年全年、股價重返7,000大關
曾高居股后的穎崴（6515）在這波股災遭川湖追過、落居第三，不過近期大幅回測至年線後反攻，率先站回月線後，沿著5日線走高，今日接近午盤上漲逾2％，站穩7,000元關卡，暫報7,085元；對照川湖（2059）今日則大漲後修正逾3％。
穎崴受惠AI與高效能運算（HPC）晶片需求強勁，基本面表現無虞。在業績方面，穎崴7月合併營收達16億元，連續兩個月創下歷史新高，年增率高達1.56倍；累計前七月合併營收已超越去年度全年紀錄，上半年每股稅後純益（EPS）達38.24元，寫下同期歷史新猷。
展望後市，隨著AI晶片高階測試介面需求持續暢旺，法人預估其全年獲利維持高檔水準。在基本面強勢支撐下，資金對穎崴後市的回補動能受市場期待。
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