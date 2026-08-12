CPU、記憶體齊喊漲！義隆法說「AI排擠效應」看淡下半年 電子9雄恐遇PC缺料危機

義隆（2458）在昨日（8/5）法說會過後，今日（8/6）盤中股價一度打入跌停，除了 7月營收月減17.1%、又加上公司表示「下半年比上半年辛苦」，CPU、DRAM缺料比預期嚴重，加上材料成本持續上升，公司已從7月1日起全面漲價5%至10%多來應對。

義隆只是這波「AI排擠效應」第一個用股價反映出來的案例：CPU供應商把產能優先給AI伺服器，記憶體原廠把八成以上產能轉向HBM與企業級產品，一般消費性PC市場被擠到供應鏈邊緣。

但同樣是缺料漲價，每家公司受傷的程度差很多，關鍵不只在誰缺料，更在「終端客群對漲價的容忍度」跟「轉型速度」有多快。

一、歷史類比：漲價潮出現時 終端銷量真的會崩嗎？

①2016~2017年NAND Flash缺貨潮：從2016年第二季開始，NAND Flash經歷了產業史上持續時間最長、漲幅最高的一波缺貨潮。

消費類快閃記憶體單價從每GB 0.12美元一路漲到0.3美元以上，主流eMMC產品漲幅超過60%，SSD產品漲幅甚至超過80%。

當時筆電品牌廠被迫調漲終端售價，但銷量並未瞬間崩盤，消費者的應對方式主要是「規格縮水」（例如改用較小容量SSD、甚至退回傳統硬碟）或延後換機。

②2017~2018年DRAM超級循環：研調機構IC Insights當時算出DRAM每位元價格與位元數量年增幅的相關係數為負0.88，統計上證實「漲價確實壓抑用量成長」。

但真實世界的反應同樣是規格下修（如手機內建記憶體從5GB降到4GB），而非直接不買設備。

同期全球PC出貨量2017年下滑2.8%，跟PC市場自2010年就存在的長期下滑趨勢差不多，並沒有因為記憶體漲價明顯加速崩跌。

③2020~2021年晶片荒＋義隆上一次漲價：這段歷史特別值得拿出來對照，因為義隆自己就是主角。

2021年4月12日，義隆因晶圓代工、封測產能吃緊，宣布「首度」全面調漲所有產品售價（法人推估漲幅約雙位數）。

隨後在第三季（約8月前後）又「第三度」調漲一成左右，全年下來是連續多輪漲價。

但同一時期，全球PC出貨量反而衝上3.488億台，創下2012年以來新高（年增14.8%），因為遠距辦公、遠距教學的需求太強，缺貨漲價完全被市場吸收。

不過，這股需求終究是透支未來，2022年隨疫情紅利消退、且大多數消費者疫情期間買的PC還沒到汰換年限，全球PC出貨量重摔16%、降到約2.86億台，是近十年最慘的一次衰退。

這段歷史給的教訓是：漲價能不能被市場吸收，關鍵在終端有沒有剛性換機動能；一旦需求提前透支，退潮的反噬也會特別重。

④2021年顯卡礦潮：最貼近微星的歷史對照。

當年挖礦潮讓顯卡價格飆漲2~3倍仍供不應求，電競玩家透過黃牛管道高價搶購隨處可見，NVIDIA甚至推出專屬「礦卡」保護遊戲玩家的顯卡供應。

這證明電競/硬核消費群體對漲價的容忍度遠高於一般消費電子買家，這次CPU、記憶體漲幅（15%~30%區間）比起當年礦潮的2~3倍溫和許多，支撐了「微星這類電競導向品牌，衝擊會比想像中小」的判斷。

⑤現在（2026年）：跟2021年最大的不同在於，這次缺料漲價不是因為「PC熱賣」，而是「AI伺服器搶走產能」，原因完全相反。

今年上半年，市場出現一波「漲價前搶購」的拉貨潮，不少品牌廠跟通路商為了避開後續漲價，提前囤貨備料，讓上半年的出貨數字看起來還不差。

但這股需求本質上是把下半年的量提前借來用，不是真正的換機需求成長。

少了2020~2021年遠距辦公、遠距教學那種剛性需求撐著，下半年漲價壓力真正傳導到終端後，一般消費型PC很可能重演2016~2017年「規格縮水」或拉長換機週期的劇本，而不是像2021年那樣被剛性需求完全吸收，這正是義隆、微星、宏碁、華碩、廣達異口同聲看淡下半年的核心原因。

二、電腦與代工相關類股受影響程度總表

大方向結論：電子代工廠（緯創、廣達）跟已轉型的主機板/顯卡廠（技嘉）幾乎靠伺服器業務完成大逃殺，衝擊被稀釋到很低。

品牌端（微星、仁寶）反而曝險最赤裸，因為直接面對終端消費者的漲價反應。

鴻海則是防護最完整的一家，AI伺服器占比過半、手機業務走高階路線對漲價不敏感、加上Buy-and-Sell商業模式本身就能轉嫁成本，三層防護疊在一起。

回頭看自己手中的持股 留意營收結構

整理一輪下來，最核心的判斷邏輯其實很簡單：先別問這家公司缺不缺料，先問它的營收裡，PC/手機占多少、伺服器占多少。

這波CPU、記憶體雙漲，成了企業轉型的體檢，把每家公司「嘴巴上說要轉型」跟「財報上真的轉了多少」的差距，攤在陽光下。

近幾年這9家公司其實都在轉型，只是進度快慢不一：緯創、廣達已經把伺服器占比衝上7成以上，PC幾乎變成配角。

技嘉更誇張，主機板占比只剩6.5%，是主機板/顯卡品牌裡轉得最徹底的一家。

華碩靠伺服器業務占比從18%衝上36%，加上手機業務本身就在淡出，等於是雙引擎並行。

宏碁則是靠併購振樺電，把非PC業務的獲利貢獻度做到超越營收貢獻度。相對地，仁寶、英業達的轉型腳步比較務實、循序漸進，還在把伺服器占比從個位數往兩位數推進。

市場偏好鴻海、廣達、緯創這幾檔，不是沒有道理，它們的伺服器/雲端網通業務占比都已經過半甚至更高。

加上鴻海本身的Buy-Sell 模式又多一層轉嫁成本的保護，等於是把「曝險」這件事做到最徹底的稀釋，這也是為什麼這幾檔在這波缺料漲價的討論裡，反而不是市場最擔心的對象。

但如果只鎖定這幾檔知名度最高的，反而可能錯過同樣值得留意的技嘉跟華碩。

技嘉伺服器占比71.5%、AI伺服器年增110%，體質其實不輸緯創、廣達，只是市場習慣把它跟主機板/顯卡畫上等號，容易被低估轉型的徹底程度。

華碩則是靠手機業務暫停＋伺服器占比倍增的組合，把PC疲弱的衝擊蓋掉大半。

這兩檔的受影響程度同樣落在偏低的區間，本益比也還沒被市場拉到跟鴻海、廣達同一個檔次，值得放進追蹤名單，不是只盯著幾檔最熱門的AI概念股。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：義隆法說後跌停，CPU、記憶體漲價風險，鴻海、廣達、緯創、技嘉為何老神在在？