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機電電纜玻璃走強 台股盤中上漲377點逼近45500點
台股今天延續盤堅走勢，盤中加權指數達到45498點，逼近45500點，上漲377點。機電、電纜和玻璃類股指數上漲逾2%，表現相對強勢。
至10時41分，台股加權指數為45354.14點，上漲233.42點，成交值新台幣5022億元。
台積電美國存託憑證（ADR）上漲0.86%，台積電今天股價攀高至2410元，上漲15元，市值達到新台幣62.49兆元，貢獻大盤約118點。
鴻海今天將召開法人說明會，股價走高，盤中達到270.5元，上漲7.5元，漲幅約2.85%。其餘電子權值股聯發科、日月光投控等震盪走跌，台達電翻紅上漲10元至1815元，整體電子類股指數盤中上漲約0.86%。
傳統產業股漲跌互見，機電類股指數盤中上漲逾2%，電纜和玻璃類股指數上漲逾4%，表現相對強勢。水泥、食品、鋼鐵和航運類股指數則震盪小跌。
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