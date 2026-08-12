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AI、記憶體熱度燒向矽晶圓 環球晶、台勝科、合晶三檔亮燈

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

AI與記憶體擴產需求一路向上游材料端延伸，矽晶圓族群12日火力全開。環球晶（6488）、台勝科（3532）、合晶（6182）盤中同步攻上漲停，分別來到933元、312元及103元；市場買盤重新聚焦全球出貨回升、產能利用率攀高及報價轉強三大利多。

近期營運數字也開始為復甦提供支撐。環球晶7月營收49.78億元、年增19.6%；台勝科7月營收13.03億元，月增6.5%、年增28.8%；合晶7月營收9.94億元，月增2.9%、年增18.9%，三家矽晶圓廠單月營收均繳出兩位數年增，顯示客戶拉貨動能持續回溫。

產業數據也釋出暖意。國際半導體產業協會（SEMI）最新統計顯示，第2季全球矽晶圓出貨面積達35.73億平方英吋，季增9.1%、年增7.4%。SEMI指出，AI相關需求已由先進邏輯與記憶體，進一步擴及功率元件、矽光子等市場，工業及車用需求也開始回升，矽晶圓需求成長可望延續。

國際大廠最新展望同樣顯示復甦範圍正在擴大。日本SUMCO表示，第2季300毫米矽晶圓受惠AI先進邏輯及記憶體需求，出貨量持續增加；200毫米產品也獲AI資料中心需求帶動，現貨價格已開始重新協商。德國世創（Siltronic）則指出，300毫米需求維持強勁，200毫米需求預計下半年回升，第2季營收也因矽晶圓銷售面積增加而季增4.9%。

環球晶上周法說也透露，排除仍在爬坡的新產能，既有12吋產線已滿載，8吋維持高稼動率，復甦並逐步延伸至6吋產品；公司預期非長約產品價格在今年下半年至明年第1季仍有上升空間。高盛先前也認為，AI熱潮繼晶圓代工、封測及記憶體後，下半年有望進一步蔓延至矽晶圓及類比、功率半導體，隨出貨、稼動率及報價三項指標同步改善，帶動資金重新回頭卡位矽晶圓族群。

環球晶 矽晶圓 合晶

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