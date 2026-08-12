CPO千金股太貴買不起...散戶瘋搶低價替代股！專家點名矽統、兆赫：純度落差大

CPO（共同封裝光學）原本是市場最期待的AI基礎設施題材，但今年遭遇「商轉延後」的衝擊，市場傳出CPO相關產品的放量出貨時程，恐怕要延到2028年後，比原先預期慢了不只一步。

這個題材落差最具代表性的犧牲者，就是矽光子指標股聯亞（3081）股價曾一路衝上3,305元的天價，卻在商轉延後的利空發酵下，最深一度跌到1,335元，短短數月市值蒸發超過六成。

但有意思的是，在7月底那波全市場的大盤修正中，聯亞（3081）卻走出跟大盤不一樣的路，並沒有跟著繼續破底，反而在低位打出第二隻腳，出現逆勢止跌回升的訊號，今日攻上漲停2,160元。

這說明即使CPO商轉時程真的延後，市場對這個題材的長線信仰並沒有完全崩潰，只是從「一步登天」的樂觀，重新校正回「要等訂單真正落地」的現實。

問題是，即使聯亞從高點腰斬再腰斬，一張仍要上百萬元，這種「天價修正後還是天價」的門檻，讓資金有限的小資散戶依然只能望洋興嘆。

除了聯亞，其他真正卡到CPO／矽光子供應鏈位置的族群，股價同樣不便宜：華星光（4979）在500元區間上沖下洗；波若威（3163）也一路推升到700元附近。

也讓，許多散戶轉向尋找「股價幾十元、掛名CPO／矽光子」的低價替代標的。其中，矽統（2363） 與 兆赫（2485） 便成為討論區聲量最高的兩大熱門股。

一、買進之前 先想清楚：零股試水溫 別把銅板股當千金股的平價替身

但在這波CPO題材經歷大幅回檔與估值修正後，這兩檔「CPO純度其實都不高」的股票，投資人到底有沒有介入機會？如果非得「二選一」，誰才是相對安全的選擇？

這裡想先講一個心態問題：如果你真心看好CPO這個題材，比起硬湊一張真正的矽光子旗艦股，更該考慮用零股分批試水溫，而不是抱著「非買一張不可」的執著。

畢竟像聯亞這種千金股，光一張就要上百萬元資金，對多數散戶並不現實。

但反過來說，也別因為「便宜」就一頭栽進純度低的替代股，把它當成千金股的平價替身。

現實中最常出現的情況是：真正卡到CPO供應鏈的公司股價貴到讓人望之卻步，於是大量散戶資金與人數，反而集中湧向題材聯想強、但基本面與CPO幾乎無關的銅板股。

例如兆赫（2485），散戶持股比例已達58.04%，總股東人數逼近13.9萬人，遠高於大戶持股比例（約20.67%），籌碼高度集中在散戶手上，而這波狂拉的行情，在CPO的供應鏈幾乎無關。

順帶一提，「整張執著」目前仍是真實存在的現象，而且不只是心理習慣，也有制度性因素在強化：

截至2026年，台股零股交易仍存在撮合較慢（每5秒撮合一次，開盤時間比整股晚10分鐘）、內外盤價差偏大等摩擦，這也是證交所已宣布要在2026年底前把零股開盤時間提前到與大盤同步、並於2027年7月將撮合頻率縮短為每1秒一次的原因。

換句話說，散戶不只是「心理上」偏好整張，用零股交易千金股在實務上確實還存在成本與效率上的落差，這也間接解釋了為什麼便宜的替代題材股，反而更容易吸引散戶大量湧入。

二、實情揭密：為什麼說這兩檔的CPO「純度」都偏低？

在投入資金前，投資人必須先保持清醒：這兩家公司目前都不是直接供應輝達（NVIDIA）或博通（Broadcom）CPO光模組的核心業者。

矽統（2363）：成長引擎是三箭齊發

本業與現況：矽統傳統本業為IC設計（觸控面板IC起家），近兩年的營收轉折相當明確：

2024年全年營收僅7.39億元，2025年跳升到28.2億元，年增282%，創16年新高。 2026年上半年累計營收已達22.11億元，年增近100%，6月單月營收4.67億元、年增74.8%，成長不是單月衝高，是連續多月加速。

更關鍵的是，2025年第三季矽統本業轉正，是自2010年第四季以來、14年來首次獲利，這是公司體質調整後少見的實質轉折點，帶動股價自年初以來走出一波回升行情。

成長不是單一引擎，是三條線同時發力：除了觸控IC本業回溫（受惠工控、教育智慧白板、車用需求回升），矽統2024年併入聯暻半導體切入ASIC／IP。

2025年初又以換股方式併入微控制器廠紘康（6457），拿下鋰電池管理晶片（BMS）與混合訊號微控制器（MSP）產品線，瞄準工業與儲能市場，並可望借聯電的特殊製程資源開發更高壓規格產品。

公司在2025年12月法說會上明確表態：規劃中的IC新品2026年起將逐步轉化為營收貢獻，效益「有望延續至2027、2028年」。

法人並預估接下來幾季單季營收有機會維持在7～9億元區間（受惠ASIC服務與自有IC產品線淡旺季互補），2026年EPS上看2元以上（2025年全年為1.53元）。

要提醒的是，以2026年Q1單季EPS 0.17元換算的年化本益比其實不低，後續能否維持這個估值，仍要看Q2、Q3營益率能否持續守住正數，不宜無條件樂觀。

關鍵轉折：ASIC／IP／NRE布局並非空談。

聯暻併入後，市場甚至將矽統定位為「聯電集團第二個智原（創意電子）」，這代表矽統手上除了觸控IC與紘康的BMS／MSP，也開始擁有設計服務端的實質團隊與客戶關係，這條線才是跟CPO真正有機會產生交集的地方。

CPO連結點：市場對其CPO想像，一部分仍來自母公司聯電（2303）大舉宣布布局矽光子與CPO晶圓代工平台的「集團聯想」。

但另一部分則是市場開始關注，矽統是否會運用聯暻的ASIC／IP設計服務能力，承接聯電在CPO／中介層（Interposer）上的設計服務需求。

截至目前，矽統官方對此僅表態「審慎評估相關技術」，尚未證實已取得具體CPO相關訂單或營收貢獻。

純度評估：矽統目前仍無直接CPO營收，本業成長主要來自觸控IC循環回升與ASIC／IP業務併入。

但研發費用是實打實在增加的（詳見下方數字），成長節奏正好對上聯暻併入的時間點，代表矽統確實把資源投入到設計服務端，不是單純嘴上說說。

這種持續加碼的研發動作，本身就是市場願意給矽統較高期待值的合理依據——矽統比兆赫多的，不只是集團聯想，而是看得到、算得出來的實際投入。

目前還沒兌現的，是具體的CPO訂單與營收數字，這點仍需持續追問法說會與月營收確認。

研發費用佐證：從近三年（2024～2026）研發費用數字來看，矽統的研發費用（絕對金額）確實是穩定向上的：2024年上半年每季約74～77百萬元，到2026年第二季已成長到約160百萬元，成長超過一倍。

這段成長期剛好與聯暻併入的時間點（2024年）相符，顯示矽統確實在設計服務端投入了愈來愈多資源。

要提醒的是，2024年上半年研發費用率一度衝上150%～217%，並不是研發突然爆炸性成長，而是當時營收因公司減資、業務調整跌到單季30～50百萬元的低點，研發費用率的分母太小才被撐高，這段不宜直接解讀為「壓寶CPO」的訊號，比較有意義的是研發費用絕對金額本身持續往上的趨勢。

兆赫（2485）：買的是「網通轉機夢」 但CPO純度低

本業與現況：傳統本業為低軌衛星、有機頂盒（STB）與有線電視寬頻設備。

公司2025年全年仍處於虧損（EPS約 -0.96元），但2025年12月起自結營收與獲利明顯轉佳，2026年第一季EPS已回升至0.41元（季增約11%、年增約168%）。

真正的轉機來源：值得注意的是，根據公開財報與公司自結資料，兆赫這波獲利轉機的主要驅動力，是其1.8GHz寬頻放大器打入美系多系統經營商（MSO）並開始放量出貨，加上2026年上半年低軌衛星話題性買盤的推升。

兩者都與「CPO／矽光子」沒有直接關係。

純度評估：低。兆赫近期的股價行情與基本面轉機，幾乎全數來自傳統寬頻放大器與低軌衛星題材，CPO標籤更多是「資金尋找落後補漲股」時被市場硬貼上去的聯想。

一旦這兩個真正的驅動力降溫，CPO想像很難獨立撐住股價。

研發費用佐證：兆赫近三年（2024～2026）的研發費用金額幾乎沒有跟上這波題材的熱度。

2024年上半年每季研發費用約67～73百萬元，到2025～2026年反而降到只剩44～51百萬元，呈現緩步下滑的走勢，完全沒有出現一家公司要「認真卡位新技術賽道」時該有的研發加碼動作。

如果兆赫真的要往CPO／矽光子方向投入資源，理論上應該看到研發費用同步跳升。

但實際數字反而是研發費用愈花愈少，這也從財報數字的角度，進一步印證兆赫的CPO連結，比較像是題材貼標，而不是實質的技術投入。

把兩家公司的研發費用放在一起看，落差就更明顯了：

矽統的研發費用從2024年上半年約74～77百萬元，一路成長到2026年第二季的159.77百萬元，兩年多間成長超過一倍；兆赫則是從2024年上半年約67～73百萬元，反而降到2026年第一季只剩44.58百萬元，同期間少了將近四成。

同樣是被市場貼上「CPO概念股」標籤，一家研發投入愈花愈多，一家愈花愈少，而在設計服務與新技術賽道這種生意模式裡，研發投入的方向通常也大致對應著未來接到新訂單、卡到新設計位置的機率：

研發持續加碼，代表公司可能在建立新的技術能力去對接客戶需求。 研發不斷縮手，則代表公司短期內比較難生出新的訂單題材，多半只能靠既有產品線的訂單週期過生活。

三、為什麼網通股 籌碼特別容易集中在散戶手上？

攤開整個台灣網通／光通訊族群來看，散戶持股比例普遍偏高、大戶（法人＋大股東）占比反而偏低，原因大致有三個：

第一，股本普遍較小，大戶持股比偏低：聯亞、波若威約九億、光環11億、華星光14億、兆赫約32億，屬於IC設計的矽統則高達51.5億，比前面四檔加起來還大。

若對照散戶持股比例：兆赫58.04%最高，波若威47.55%、華星光44.97%、光環38.09%，即使是股價突破2000的聯亞也有24.47%，而聯亞的大戶持股比例43.74%，就已經是全場最高了。

第二，法人不偏好長線持有，景氣循環週期偏長的股票：這些公司多年來獲利常隨下游客戶資本支出大幅起伏、甚至長期虧損，能見度差的體質天生不吸引追求穩定現金流的長線機構資金。

第三，法人快進快出，套牢的散戶越滾越多：過去網通股的題材行情常常只有一到兩季，走勢多是一波急拉之後又快速跌回原點。

法人抓題材抓得快、跑得也快，行情噴出後往往先落跑；反而是追在高點進場的散戶被留在山頂上，套牢後不甘認賠出場，就變成事實上的長期持有者。

這種「一波題材、留下一批套牢籌碼」的循環一次次疊加下去，散戶籌碼的基數自然越滾越大，這也是為什麼這些個股的總股東人數，長期呈現階梯式往上墊高、而不是漲多少就跌回多少的原因之一。

四、2015～2025網通股「題材滿天飛、獲利不見得有」的奇特利多盤點

回顧過去這十幾年，網通股確實是台股中「最容易被賦予宏觀夢想」的族群之一。

以下為你整理這段期間出現過、曾引發散戶蜂擁而至，但實質獲利往往不如預期的典型題材：

1. 2015～2016：萬物互聯的「IoT物聯網」與「智慧家庭」夢

利多題材：當時市場瘋傳「未來連冰箱、電燈、水表都要聯網」，網通廠將迎來「幾百億個裝置」的爆發性換機潮。

實際情況：概念非常美好，但當時大多數終端設備製造商並未採用高單價的專用網通模組，而是使用極低成本的Wi-Fi/藍牙晶片。

大多數網通廠的毛利率並未提升，營收爆發只是「鏡花水月」，題材炒完後股價打回原形。

2. 2018～2020：去中化轉單熱與「乾淨網路」封殺華為

利多題材：2018年美中貿易戰開打，市場開始鋪天蓋地報導「網通轉單效應」，台廠受惠去中化轉單。

2020年美國國務院進一步推出「乾淨網路（Clean Network）」計畫，全力封殺華為、中興，題材再次發酵，散戶跟著瘋搶轉單概念股。

實際情況：轉單確實存在，2018年起也真的有訂單開始從中國轉往台灣、越南，但許多中小型網通廠同時面臨「原料昂貴、產線轉移成本高」的困境（產線要從中國搬到越南或台灣）。

營收看起來增加，卻被建廠與供應鏈重組成本大量抵銷，EPS並沒有明顯跟上題材的熱度。

3. 2020～2021：低軌衛星（Starlink等）「飛天」夢想

利多題材：馬斯克的SpaceX與Low Earth Orbit（LEO）低軌衛星概念大爆發，新聞動輒報導「XX網通廠打入Starlink供應鏈、出貨地面接收器」。

實際情況：地面接收器（UT）與路由器初期出貨量極小，且初期SpaceX壓價非常狠。

低軌衛星相關產品占多數台廠營收比重不到5%，對EPS的貢獻微乎其微，但股價早已被題材提前翻倍炒作。

4. 2021～2022：元宇宙（Metaverse）與Wi-Fi 6E/7換機潮

利多題材：元宇宙需要極高頻寬與低延遲，因此「全球必須全面升級Wi-Fi 6E/7與10G光纖」。

實際情況：元宇宙概念迅速泡沫化，而Wi-Fi規格升級屬於「產業常態性的演進」，並非突然多出來的市場。

加上當時遇到全球消費性電子庫存風暴，網通廠反而面臨嚴重的「客戶砍單與去庫存」問題，獲利不升反降。

5. 2023～2024：美國「BEAD 420億美元基建法案」

利多題材：美國政府通過拜登的寬頻基建法案（BEAD），市場宣傳「美國要幫全美偏鄉鋪光纖，台灣網通廠做夢都會笑」。

實際情況：美國政府行政效率極其緩慢，且法案設有嚴格的「美國製造（Buy America）」條款，補助款預算審核一拖再拖，實質撥款時間點被大幅延後，直到2025年，420多億美元的預算裡也只有極小一部分真正進入建設階段。

網通廠並未真正吃到這塊大餅，但股價早已在題材剛發酵時被追高。

這五波題材攤開來看 其實有一個共同模式

每一次「大夢」發動，都會先反映在股價上，讓散戶跟著題材追高。

但真正落實到財報數字上的獲利成長，往往因為轉嫁成本、驗證期過長、政策執行遞延，或單純是「規格常態升級被過度包裝成新商機」，遲遲跟不上股價的漲幅。

這種「一年一個大夢、獲利年年落空」的循環，一路持續到這波AI伺服器與資料中心熱潮才真正出現轉折。

這次不一樣的地方是，像智邦這類公司的營收成長是能被財報數字直接驗證的（2025年營收年增124.84%，直接受惠AI資料中心400G/800G交換器放量），不再只是「畫大餅」。

這種情況下，也容易出現資金外溢的現象，真正卡到供應鏈位置的旗艦股，股價已經高到多數散戶只能考慮買零股。

但多數投資人還是習慣整張買進，資金便轉向矽統、兆赫這類價格較親民的替代股。以兆赫（2485）近一年的走勢來看，股價一度衝上86.9元高點，7月又快速跌到32.3元的低點，跌幅超過六成。

籌碼面也能看到類似的變化，持股20張以下的小額股東人數占比，6月時一度衝上61.25%的高點，這次回檔也只降到58.04%，並沒有明顯減少，等於又留下一批網通股的長期持有散戶。

投資人在選擇這類替代股時，還是要清楚自己買的是哪一種籌碼，跟真正卡位供應鏈的公司仍有差距。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：投資人最愛買網通股！聯亞、華星光太貴，散戶轉進兆赫找替身。