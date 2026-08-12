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台股前七月漲近五成 除權息旺季震盪

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
經濟日報製表。
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AI產業需求帶動下，台股今年表現亮眼，前七月累計上漲近五成，然近期市場進入高檔震盪，加上適逢除權息旺季登場，除息、填息行情及資金輪動交錯，個股波動加劇，也讓投資人面臨持股管理與資金調度的雙重考驗。

永豐金證券觀察，今年以來雖然台股震盪加劇，但投資人理財觀念日益成熟，愈來愈重視長期投資與風險控管，透過定期定額、ETF及存股等方式參與市場。尤其在3月及7月市場波動，長期投資與定期定額等策略持續受青睞，顯示投資紀律逐漸成為市場主流思維。

面對市場波動與除權息期間的資金管理需求，為助投資人一鍵掌握個人風險水位，永豐金證券行動投資平台「大戶投APP」資訊透明再升級，整合直覺化的一鍵查詢功能。台股用戶可一站掌握資金流向、帳戶餘額及風險狀況。無論是下單前確認交割戶資金是否充足，或在市場震盪期間即時檢視授信維持率變化，都能提升資金管理效率與風險掌控能力。

使用融資或股票質押等信用交易工具的投資人，更需留意維持率與資金配置狀況。於大戶投APP「帳務」頁面即可直接檢視融資融券整戶擔保維持率與風險狀態，並可透過「個人專區」查詢質押整戶維持率等資訊，隨時掌握資金規劃動向。永豐金證券希望讓每位投資人不論資產規模大小，都能透過清楚透明的工具，掌握自身帳戶風險水位。

面對市場多變行情，永豐金證券提醒，投資人除維持既定投資紀律策略，也可注意市場面各項消息。

第一，隨時保留資金，避免維持率接近追繳門檻，度過震盪期、保持長期節奏。

第二，每年的除權息期間，跌價效應對維持率會造成影響，可在此之前提前規劃資金備用，因融資持股會因權息價值預先反映於維持率計算，而出現市場俗稱的「假除權息」現象，可能使整戶擔保維持率下滑，尤其高股息標的影響更為明顯，因此有融資部位的投資人宜提前留意除權息日期及資金需求。

第三，預留流動性備用金，落實「保本優先、理性槓桿」的投資紀律，以維持長期穩健的投資節奏。

台股 除權息 除息

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