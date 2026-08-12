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台股開高直逼45.5K！台積電領軍漲近380點 力積電人氣火熱
美伊和平協議進展有限，加上市場靜待美國通膨數據，美股昨夜震盪偏弱，僅費半指數受惠記憶體股走強逆勢上漲0.87%；台股ADR則全面收高，台積電（2330）ADR上漲0.86%，帶動台指期夜盤上漲194點、收45,279點。台股12日開高54.98點、報45,175.7點，隨後在台積電開高至2,405元，攜手鴻海（2317）、華邦電（2344）、南亞科（2408）及廣達（2382）等電子要角走強助攻下，漲點一度擴大至近380點，指數直逼45,500點大關；力積電（6770）、群創（3481）及華邦電交投熱絡。
盤面上，五大權值股開盤僅聯發科（2454）開低在3,950元，其餘皆開高。其中，台積電開高10元、報2,405元，台達電（2308）開1,810元、鴻海開264.5元、日月光投控（3711）開633元。
類股方面，電器電纜、玻陶、生醫、塑膠、電腦設備等漲幅居前，航運、食品、鋼鐵等相對疲弱。
回顧台股11日表現，集中市場指數上漲191.96點、收45,120.72點，成交值8,704.95億元。三大法人買超280.13億元，包括外資買超223.29億元、投信買超32.24億元、自營商買超24.6億元。
法人指出，台股短線雖維持震盪反彈格局，但量能未能同步有效放大，多頭若要再戰前高，仍需成交量補足、買盤進一步回籠。隨著營收與季報公布進入尾聲，市場短期缺乏明確基本面利多接棒，指數波動料將加劇。展望後市，季線將成為多方重要防線，若能守穩，有利維持震盪偏多格局。
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