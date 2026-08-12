AI token 使用量達全球45% 大陸股市漲升結構分歧

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，中國大陸資本市場的一大亮點是，大陸AI相關企業在全球股票市值與營收占比均逐步提高，AI token使用量更已達全球45%，顯示大陸已成為全球AI生態系不可或缺的一環，尤其是大陸在AI電力基礎建設、資料中心、實體AI等領域，仍具備相當的全球競爭力。然而，國際投資人目前對大陸AI相關股票的持股比例仍明顯偏低；隨著全球AI投資持續擴張，國際資金有望重新檢視大陸科技資產的配置價值，帶動相關類股評價修復並帶來定價上調的可能，其未來的上漲空間與長線配置價值，值得投資人更審慎地納入中期策略並提早布局。

結構轉變亦清楚反應在大陸股市，2026年以來，上證指數整體維持在平盤附近震盪，但各別產業表現明顯分歧，資訊科技類股累計漲幅已超過50%，而非必需消費類股則下跌超過25%。換言之，大陸股市並非全面疲弱，而是資金持續向具備成長性的科技與高端製造板塊集中；若僅觀察大盤指數，容易忽略其中蘊含的結構性投資機會。

最新總經數據顯示，大陸GDP成長率今年從第1季年成長5%，放緩至第2季的4.3%，略低於市場預期。過去兩年來，大陸經濟最大特徵就是「外熱內冷」的K型發展日益顯著：一方面，高科技製造與出口持續成長；另一方面，房地產調整、民眾消費保守，以及企業投資信心不足，使內需復甦速度仍顯緩慢。

蕭正義解析，值得注意的是，這樣分化並非短期景氣循環，而是大陸經濟轉型結果。近年來，大陸官方積極推動經濟結構升級，經濟動能從房地產轉向以科技創新、高端製造及先進製造業作為新的成長引擎，成效逐漸顯現。從產業數據來看，相較於2019年，大陸工業機器人產量已成長約三倍，半導體產出也倍增，顯示政策已逐步反映在實體經濟之中。

蕭正義展望下半年指出，中東情勢仍是影響全球景氣的重要變數。若區域衝突逐步降溫，不僅有助於全球需求回升，也將減少能源價格波動及石化供應鏈干擾，進一步改善大陸出口企業及下游製造業的經營環境。即使衝突再度升溫，大陸近年持續擴充戰略石油儲備，並建立相對完整的煤化工與替代能源體系，可望降低外部衝擊對整體經濟的影響。

除了能源因素之外，出口環境近期亦出現新的正向訊號。中美關係有所改善，雙方正就部分非敏感商品關稅調降展開磋商，涉及規模約300億美元；同時研議設立投資委員會，為大陸企業赴美投資非敏感、非戰略性產業提供制度化溝通平台。若相關措施逐步落實，能降低部分貿易摩擦對企業營運的不確定性，改善出口預期。

另一方面，全球人工智慧浪潮與能源轉型趨勢仍是未來數年的核心成長動能。無論是AI伺服器、智慧製造、自動化設備，或是電動車、太陽能及風電設備等綠色能源產品，需求皆維持穩健成長。大陸在完整供應鏈、生產效率及製造規模上的優勢，仍是全球相關產品的重要供應者，預計今年淨出口仍將是支撐大陸GDP成長的重要貢獻來源。