台指期夜盤上揚 法人：台股有望挑戰45200點
美股主要指數漲跌互見，與台股關聯性高的費城半導體指數上漲104.61點。法人表示，台股11日上漲191.96點，收在45120.72點，台指期夜盤上漲194點，台股今天可望挑戰45200點。
美國7月消費者物價指數即將出爐，美股11日漲跌互見。道瓊工業指數下跌184.13點，跌幅0.34%；標普500指數下跌24.91點，跌幅0.32%；那斯達克指數下滑159.91點，跌幅0.6%；費城半導體指數上揚104.61點，漲幅0.87%。台積電美國存託憑證（ADR）上漲0.86%。
國內外產業訊息方面，台積電董事會核准2026年第2季現金股利每股新台幣7元，並核准資本預算294億4250萬美元，約新台幣9503億元，用以建置先進製程、先進封裝和特殊製程產能，以及廠房興建和廠務設施工程。
台積電還宣布，與索尼半導體解決方案公司（Sony）簽署具法律效力的最終合作協議，於日本熊本縣合志市成立合資公司Advanced VisionSemiconductor Manufacturing Corporation，預計2029年量產智慧手機影像感測器。Sony計劃透過現金投入及公司分割的資產轉移註方式，挹注合資公司共約4650億日圓；台積電則計劃投資現金約2820億日圓。
鴻海旗下工業富聯公布上半年財報，受惠人工智慧AI算力需求強勁，上半年營收人民幣5578.6億元，年成長54.6%，歸屬母公司業主獲利人民幣237.4億元，年增96%，創同期新高。
PCB廠臻鼎-KY上半年伺服器、光模組、IC載板業務營收倍增，占比提升至21.6%。臻鼎對2026年至2030年的成長深具信心，看準全球高階光模組缺口高，力求2027年躍升為全球最大高階光模組PCB供應商。
打造全球AI先進封測關鍵引擎，封測廠矽品精密11日舉行斗六新廠動土典禮，耗資新台幣千億元打造，預計導入CoWoS先進封裝製程。
仁寶積極搶攻AI伺服器市場，大溪AI伺服器製造中心啟用，仁寶表示，在美國德州的2個廠今年底開始試產、明年初量產，越南新廠也在加速建置中。
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