定期定額交易戶數 台積、0050稱霸台股

台灣證券交易所昨（十一）日公布七月定期定額交易戶數統計，台積電、元大台灣五十（○○五○）分居投資人的個股、ＥＴＦ最愛，戶數並雙雙突破歷史新高，凸顯投資人不懼七月台股震盪拉回，持續透過定期定額參與投資意願居高不下。

個股定期定額方面，「護國神山」台積電持續穩坐個股龍頭寶座，七月底的戶數攀升至廿三點六萬戶，單月增加八八四四戶，月增率約百分之三點九。另一亮點是聯發科，七月定期定額戶數成長至一點一六萬戶，月增率高達百分之八點三一，名次也由前月的第十二名躍升至第十一名，顯示投資人對半導體產業未來前景抱持高度信心。

而金融股在定期定額投資策略向來具有高人氣，儘管部分金控股如兆豐金、第一金戶數略有下滑，但存股人氣股玉山金戶數仍維持百分之三的穩定月增率，顯示長線存股族對於金融業偏好不減。

在ＥＴＦ定期定額方面，元大台灣五十（○○五○）展現了強大的規模效應，七月戶數勁增三點七二萬戶，推升總戶數一舉突破一二四萬大關，逼近一二四點二萬戶，穩居國內定期定額ＥＴＦ市場冠軍。

此外，高股息與科技主題ＥＴＦ也受到投資人高度青睞，例如，群益台灣精選高息七月交易戶數躍升至一點六八萬戶、月增率達百分之十點一，成長幅度領先群雄，凸顯投資人對於「高配息」結合「市場篩選機制」的ＥＴＦ產品擁有極高黏著度。

新興科技標的也不甘示弱，復華台灣科技優息成功重返前十五名榜單，凱基台灣TOP50也繳出百分之八點六的高月增率，證明市場對於科技類高息與指數型科技標的布局需求持續升溫。

觀察市場集中度，排名前五大個股占前十五大總戶數的百分之七十二，前五大ＥＴＦ集中度高達百分之七十八，反映出定期定額資金向大型權值股與主流ＥＴＦ匯聚。