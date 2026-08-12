台股先殺多再軋空收復45K 外資動向、油價、處置股新制牽動後市

輝達揪六家金融巨擘設立逾5,000億美元運算資源融資平台，衝擊市場對科技股信心，台股昨（11）日開低，但盤中三大法人同步點火，合計買超280.1億元，逆轉指數由黑翻紅，展現「先殺多、再軋空」強力洗盤格局，終場上漲191點收45,120點，收復45K失土。

三大法人昨買超280.1億元，其中外資買超223.2億元，連二買、累計買超740.6億元；投信買超32.2億元，連二買、累計買超66.2億元；自營商買超24.6億元，連二買、累計買超209.2億元。八大公股行庫低檔護持，買超4.2億元。

台股站上45K後進入前波高檔套牢區，法人認為將有三大關鍵影響未來走勢，分別為外資現貨是否持續買超、油價與通膨對聯準會寬鬆空間的限制、上市櫃處置新制上路後櫃買指數能否在量能溫和下維持強勢。

凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清指出，儘管短線進入45K以上前波高檔套牢區，賣壓漸重，但多方已再次掌控主動權，只要量能擴增至1.2~1.3兆元以上，中多走勢便可延續，並將蓄勢挑戰48,218點歷史新高。

從短線看，台股昨日維持沿著5日均線往上墊高，顯示短多仍占優勢；值得留意的是，美國今晚公布7月消費者物價指數（CPI）將成多空關鍵。

市場預期7月CPI年增率為3.4%，核心CPI預估值為2.5%。若通膨數據高於預期，將助長聯準會9月升息機率，將對高本益比AI族群帶來估值修正壓力，進而拖累大盤回測季線。

而若數據低於預期，將激勵市場風險偏好升溫，帶動美股上漲、外資回補台股，短線指數有望挑戰前波轉折高點壓力45,323點、45,881點。

股后川湖（2059）昨日漲410元收12,315元再創天價，檔數則減少一檔聖暉（5536）*至48檔。