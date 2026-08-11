臺灣證券交易所攜手勤業眾信聯合會計師事務所、宏遠證券，於昨（11）日舉辦「台灣運動產業暨資本趨勢論壇：運動新經濟，資本新動力」，串連企業成長所需的多元視角，促進運動產業與資本市場深度對接。

證交所董事長林修銘致詞時引述賴總統去年於運動部揭牌時所述：「體育運動是國力的象徵，可以促進身心健康、團結國家」。林修銘強調，近年來運動產業持續發展，除運動用品代工製造，也逐步延伸到運動轉播、賽事營運、數位科技等創新領域。

而證交所設立台灣創新板（tib-創），就是希望協助具有創新能力與成長潛力的企業，在成長的重要階段就能善用資本市場的資源，支持企業持續成長，提升市場能見度，進一步走向國際。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢指出，今年可說是台灣運動產業發展的重要里程碑。隨著運動部正式成立，以及全民運動風氣持續興盛，運動已從傳統的競技與休閒活動，逐步發展為結合科技創新、健康促進、觀光旅遊、數位內容及品牌經營的重要新經濟。

宏遠證券總經理林禎民表示，藉由這次論壇讓運動產業優質企業走向資本市場，運用證交所台灣創新板的豐沛資源，聚集更多的資金、人才與知名度，創造更優異的營運成績，進一步回饋運動人才與體育發展，推動持續正向的力量。

此次論壇首先由證交所代表主講「台灣創新板，助攻運動產業」，說明台灣創新板作為政府高度支持上市主板定位、創新板特有之速度及彈性之制度優勢及企業接軌資本市場的路徑、以及證交所為創新板公司提供上市前中後一條龍服務及資源；其後由宏遠投顧解析「運動產業未來商機」，並由勤業眾信分享「運動產業商業模式創新與永續經營」，分別從資本市場、產業趨勢及企業策略面向提供實務觀點。

座談則由證交所、宏遠證券、勤業眾信代表，與三家為運動產業相關企業代表愛爾達科技（8487）董事長陳怡君、展逸國際企業董事長張憲銘，及鍇睿國際數位董事長顏宥騫共同參與，分享運動產業企業成功的祕訣與創新營運模式，以及創新板對運動產業快速發展提供的關鍵助力。