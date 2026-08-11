櫃買業績秀 三族群爭艷

上櫃公司陸續公告第2季財務報告，櫃買中心將自今（12）日起將舉辦一系列「櫃買市場業績發表會」，三大主題包括先進封裝與資訊網路、生技醫療、智慧與生活將率先登場，以利投資人瞭解上櫃公司最新的財務及業務資訊。

櫃買中心表示，此系列業績發表會安排特色產業等多樣化主題。

其中，隨著AI應用逐步拓展，半導體先進製程技術與高效能運算等需求快速升溫，AI與數位服務全面滲透生活，首場於12日登場，由「先進封裝與資訊網路」揭開序幕，邀請先進封裝關鍵製程設備商G2C+聯盟－志聖（2467）、均豪及均華集團、網通設備品牌商普萊德，以及資訊軟體整合服務商倍力等公司與會。

再者，政府已將生技醫療列為國家13項戰略產業之一，生技醫療產業亦為櫃買市場市值第二大類股，僅次於半導體產業，為櫃買市場相當具有特色的產業，故於17日安排「生技醫療」主題，邀請聚焦再生醫療及細胞療法的新藥研發公司長聖、醫療耗材與儀器廠太醫、生技投資控股公司晟德，以及專注視力保健的連鎖醫療服務商大學光，到場說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

另外台灣除AI大數據以及雲端等應用快速發展，帶動相關產業豐沛的營運動能外，櫃買市場也有不少支撐起台灣經濟發展與每日生活息息相關且穩定成長的公司，因此18日特別安排「智慧與生活」主題，邀請雲端與AI 伺服器整合服務商崴寶、烘焙原料供應商德麥及工業電腦廠新漢，說明公司營運績效及對未來產業前景看法。

櫃買中心表示，此系列將合計舉辦七場次的業績發表會，希望上櫃公司透過櫃買市場業績發表會平台，適時說明營運績效及對未來產業前景看法，讓投資人進一步瞭解企業營運發展契機，也提供投資人與公司經營團隊雙向交流的機會。

除此之外，各場次均提供現場直播，投資人可以至櫃買中心網站觀看即時轉播。