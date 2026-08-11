快訊

驚天一怒！韓國瑜不忍了…推進總預算進度 正告誰是立院老大

西南風持續…西南部偶雨、中部以北午後熱對流 南卡颱風將生成

聽新聞
0:00 / 0:00

上市公司7月業績增48%

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

據臺灣證券交易所統計，全體上市公司（不含金融保險業32家及三商計33家）共1,051家，皆已於10日前完成7月營收申報作業。全體上市公司（不含金融保險業及三商）7月營收較去年同期成長48.16％；前七月營收較去年同期成長34.47％。

據上市公司公告，7月全體上市公司營收共5.39兆元，較去年同期成長1.75兆元、年增48.16%，營收成長公司共786家，衰退公司共265家。另累計今年前七月全體上市公司營收總計33.25兆元，較去年同期成長8.52兆元、年增34.47%，營收成長公司共711家，衰退公司共340家。

證交所表示，全體上市公司7月營收成長較大的產業，電子通路業受惠AI應用與新世代記憶體需求，電腦及周邊設備業及其他電子業受惠AI伺服器需求而營收成長。

上市公司 營收 業績

延伸閱讀

中租控股獲利／自結前七月賺126億元、年增6% EPS 6.91元

中華電獲利／自結前7月營收、淨利同創同期新高 EPS 3.11元

上市櫃7月營收逾5.7兆元創高 連五月飛越5兆元大關

巨大營收／7月57.58億元、年增12.8%

相關新聞

台股先殺多再軋空收復45K 外資動向、油價、處置股新制牽動後市

輝達揪六家金融巨擘設立逾5,000億美元運算資源融資平台，衝擊市場對科技股信心，台股昨（11）日開低，但盤中三大法人同步點火，合計買超280.1億元，逆轉指數由黑翻紅，展現「先殺多、再軋空」強力洗盤格局，終場上漲191點收45,120點，收復45K失土。

定期定額交易戶數 台積、0050稱霸台股

台灣證券交易所昨（十一）日公布七月定期定額交易戶數統計，台積電、元大台灣五十（○○五○）分居投資人的個股、ＥＴＦ最愛，戶數並雙雙突破歷史新高，凸顯投資人不懼七月台股震盪拉回，持續透過定期定額參與投資意願居高不下。

創新板助攻運動產業

臺灣證券交易所攜手勤業眾信聯合會計師事務所、宏遠證券，於昨（11）日舉辦「台灣運動產業暨資本趨勢論壇：運動新經濟，資本新動力」，串連企業成長所需的多元視角，促進運動產業與資本市場深度對接。

就市論勢／載板、散熱 長線有看頭

美國總體經濟強勁；台灣經濟部分，以AI為主相關輸出美國產品，關稅不確定性消除，主要雲端服務業者大幅擴增資本支出，讓台灣出口持續暢旺，拉動全年經濟表現。

櫃買業績秀 三族群爭艷

上櫃公司陸續公告第2季財務報告，櫃買中心將自今（12）日起將舉辦一系列「櫃買市場業績發表會」，三大主題包括先進封裝與資訊網路、生技醫療、智慧與生活將率先登場，以利投資人瞭解上櫃公司最新的財務及業務資訊。

上櫃公司上月營收 靚

據櫃買中心統計，上櫃公司890家（含KY公司30家）皆已於10日前完成7月營收申報作業。統計全體上櫃公司7月合併營收為3,576億元，較去年同期成長1,076億元、年增43%；其中，營收成長公司共648家，衰退公司共239家，營收持平公司共三家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。