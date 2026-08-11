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上市公司7月業績增48%
據臺灣證券交易所統計，全體上市公司（不含金融保險業32家及三商計33家）共1,051家，皆已於10日前完成7月營收申報作業。全體上市公司（不含金融保險業及三商）7月營收較去年同期成長48.16％；前七月營收較去年同期成長34.47％。
據上市公司公告，7月全體上市公司營收共5.39兆元，較去年同期成長1.75兆元、年增48.16%，營收成長公司共786家，衰退公司共265家。另累計今年前七月全體上市公司營收總計33.25兆元，較去年同期成長8.52兆元、年增34.47%，營收成長公司共711家，衰退公司共340家。
證交所表示，全體上市公司7月營收成長較大的產業，電子通路業受惠AI應用與新世代記憶體需求，電腦及周邊設備業及其他電子業受惠AI伺服器需求而營收成長。
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