上市公司7月業績增48%

上櫃公司陸續公告第2季財務報告，櫃買中心將自今（12）日起將舉辦一系列「櫃買市場業績發表會」，三大主題包括先進封裝與資訊網路、生技醫療、智慧與生活將率先登場，以利投資人瞭解上櫃公司最新的財務及業務資訊。

2026-08-11 23:31