上櫃公司上月營收 靚

據櫃買中心統計，上櫃公司890家（含KY公司30家）皆已於10日前完成7月營收申報作業。統計全體上櫃公司7月合併營收為3,576億元，較去年同期成長1,076億元、年增43%；其中，營收成長公司共648家，衰退公司共239家，營收持平公司共三家。

全體上櫃公司前七月營收總計2.21兆元，較去年同期增加4,806億元、年增28%，其中營收成長公司共619家，衰退公司共270家，營收持平公司共一家，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。

櫃買中心表示，全體上櫃公司7月營收較去年同期成長的主要產業為半導體業、電腦及周邊設備業、電子通路業。經瞭解，半導體業、電腦及周邊設備業、電子通路業主要受惠於AI應用及企業級儲存需求暢旺，加以記憶體需求強勁、售價上揚。衰退的主要產業為金融業、建材營造及光電業，金融業受金融市場波動認列評價損失影響，建材營造因依建案完工交屋進度認列收入，光電業則受終端需求及IC缺貨等影響。

全體上櫃公司前七月營收成長的主要產業為半導體業、電腦及周邊設備業、其他電子業，半導體業、電腦周邊設備業營收成長原因同前所述，其他電子業則受惠於AI伺服器散熱需求、半導體擴廠及貴金屬上漲等因素，帶動營收成長。衰退的主要產業為建材營造、運動休閒及紡織纖維，建材營造累計營收衰退原因受到交屋進度影響，運動休閒及紡織纖維則因受客戶拉貨排程及部分公司營運轉型調整影響。

根據CMoney統計，上櫃公司7月營收創歷史新高家數有90家，其中年增最高前五名為宜鼎、鈺創、擎亞、京晨科與群聯，是帶動上櫃公司營收亮眼的指標股。宜鼎7月合併營收84.95億元，月增3.49%，年增則高達636.53%，續創單月高檔水準；前七月營收達 441.21億元，較去年同期大增548.79%。