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就市論勢／載板、散熱 長線有看頭

經濟日報／ 周立民（群益中小型股基金經理人）

盤勢分析

美國總體經濟強勁；台灣經濟部分，以AI為主相關輸出美國產品，關稅不確定性消除，主要雲端服務業者大幅擴增資本支出，讓台灣出口持續暢旺，拉動全年經濟表現。

至於台股7月下跌原因：一、AI資本支出變現疑慮：全球市場開始檢視微軟、Google、Meta等科技巨頭投入巨額AI基礎建設後，短期是否能轉化為同等高回報的營收，市場信心出現動搖。

二、全球科技股修正：美股科技股率先遭拋售，資金迅速撤離高估值科技權值股，引發全球連鎖效應。三、多殺多與融資斷頭潮：指數開低走低後，引爆龐大融資多單停損與斷頭賣壓，恐慌性拋售形成惡性循環。

短期來看，經歷7月加權指數劇烈震盪，籌碼壓力已明顯緩解，市場投機氣氛明顯冷卻。然而短期市場對地緣政治、升息等擔憂仍在，預期指數8月將以盤整為主，待8月中下旬隨著企業財報公布後，市場將重新關注AI趨勢，帶來下一波漲勢。

投資建議

AI在企業資本支出持續投資，以及相關應用落地下，長期發展明確，預期包含載板、散熱、半導體、光通訊、矽晶圓、記憶體等相關族群仍將受惠產業趨勢發展，類股表現可關注。

微軟 雲端服務 Meta

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