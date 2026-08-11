聽新聞
0:00 / 0:00
投資人注意！證交所宣布：永冠還不出債務 13日起停止買賣
臺灣證券交易所表示，自8月13日起，永冠-KY（1589）上市有價證券併案列為變更交易方法且停止買賣。
永冠能源科技集團有限公司前因有證交所營業細則第49條之1及第49條之3規定情事，其上市有價證券經列為變更交易方法暨採行分盤集合競價交易方式在案。嗣因該公司獨立董事3席均已辭任，致在中華民國設有戶籍之獨立董事少於二人，且未於規定期限內完成補選，核有同細則第49條之1第1項第14款規定情事，爰自8月13日起併案列為變更交易方法。
另永冠-KY前因未依期限公告申報去年度及今年第1季財務報告、無法如期償還債權人要求贖回之中華民國境內第四次無擔保轉換公司債且屆滿3個月仍未償還債務或與債權人達成和解協議，本公司已公告停止其上市有價證券之買賣在案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。